Некоторые волгоградцы решили заправиться только потому, что увидели очередь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 31 июля вернулись очереди на АЗС. Кто-то связывает это с ночной беспилотной атакой и страхом остаться без бензина, другие – с приближающимися выходными, когда автомобилисты действительно заправляются чаще перед поездками за город на выходные. Только на этой неделе крупнейшие сети АЗС региона отменили все лимиты на бензин. Пока новых ограничений сети не вводили. Власти заявили, что запасов топлива в регионе достаточно. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 31 июля 2026 года, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабильная. Запасов топлива в регионе достаточно. Тем не менее в настоящее время наблюдается повышенный спрос на АЗС региона. Специалисты просят не заправляться впрок, не создавать ажиотаж, - обратились к волгоградцам в администрации Волгоградской области.

Ситуация с бензином Волгограде и области 31 июля 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

Пока новых ограничений на отпуск бензина АЗС не вводят. Но если повышенный ажиотаж на фоне истерики будет сохраняться, не факт, что лимиты не появятся завтра. Очереди за бензином 31 июля появились уже с утра. И к обеду из-за повышенного спроса действительно на отдельных заправках опустошили все емкости. Наши читатели делятся откликами о происходящем:

«Хотел заправиться, но на АЗС рядом с работой только «дизель».

«Бензин есть, но очередь минут на 20».

«Залил вчера 17 литров, далеко уезжать не собираюсь, ездить на работу мне хватит на неделю. Стоять в очереди на всякий случай не собираюсь».

Напомним, 28 июля в Волгоградской области «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» полностью отменили действовавшие временно лимиты на бензин. Топливо продают без ограничений.

Цены на бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, 31 июля 2026 года

На прошедшей неделе благодаря стабилизации ситуации на топливном рынке и снижению ажиотажа цены на заправках даже поползли вниз. Росстат зафиксировал приятное для водителей изменение стоимости АИ-92 и АИ-95 в Волгоградской области. За неделю с 21 по 27 июля АИ-92 в нашем регионе подешевел на 26 копеек, АИ-95 – на 33 копейки. А вот дизель стал стоить на 53 копейки дороже. Рекордно подорожал бензин АИ-98, который можно было найти с трудом. За 7 дней его цена выросла сразу на 2 рубля.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Проблему можно создать своими руками»

Ситуацию с появлением очередей на заправках прокомментировал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков:

- Это как раз тот случай, когда проблему можно дружно создать своими руками. Мы только прошли одну волну топливного дефицита. Но если снова начать панически заправляться «про запас», сливать бензин в канистры и занимать очереди на каждой АЗС, то мы сами быстро вернемся к началу месяца. Уверен, что часть «запасливых граждан» еще даже прежние канистры из гаражей не израсходовала. Когда каждый берет не столько, сколько нужно, а сколько сможет увезти, дефицит появляется даже там, где его еще не было. Нам это точно надо - опять стоять в очередях, метаться по городу в поисках работающей АЗС? Сейчас как раз тот момент, когда спокойствие важнее паники. Есть бензин на неделю - не надо лить еще сверху «на черный день». Потому что этот черный день мы сами себе и организуем.