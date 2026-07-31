Семья ехала на море, когда случился приступ: врачи Волгограда спасли мальчика из Ульяновска от диабетической комы

Врачи спасли ребенка. Фото: обдздрав.

Семилетний мальчик из Ульяновска едва не впал в кому во время семейной поездки к морю, но своевременная помощь специалистов Волгоградской областной детской клинической больницы спасла ему жизнь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Семья – родители и двое детей, семи и двух лет – ехала на отдых к Черному морю. Путь лежал через Волгоградскую область. Все шло хорошо, пока у старшего мальчика не появились тревожные симптомы. Он начал жаловаться на сильную слабость, его мучила жажда, и общее недомогание нарастало. Родители сразу почувствовали: это не просто усталость от дороги. Состояние ребенка резко отличалось от обычного.

Не теряя ни минуты, они обратились в частную клинику по пути. Опытный врач-педиатр быстро оценил ситуацию. Экспресс-анализ крови на глюкозу показал критические значения. Медлить было нельзя. Мальчика срочно направили в больницу. Врачи поставили страшный диагноз: диабетический кетоацидоз. Это одно из самых опасных осложнений, возникающих при резком дефиците инсулина в организме.

- Это неотложное состояние, требующее немедленного лечения в специализированной больнице, – объяснила заведующая эндокринологическим отделением ВОДКБ Татьяна Бондаренко.

Мальчика экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации. Усилия медиков принесли результат. Уже на вторые сутки состояние ребенка стабилизировалось. Здесь он продолжил лечение уже вместе с мамой, которая ни на минуту не отходила от сына.

- Я очень благодарна всем специалистам, – поделилась мама маленького пациента. – С таким диагнозом мы столкнулись впервые, было очень страшно. Отдельное спасибо врачам и медсестрам отделения анестезиологии и реанимации – нам всегда сообщали о состоянии ребёнка, были на связи. Сейчас сын чувствует себя хорошо – бегает, играет, ничем не отличается от других детей.

Сейчас ребенок готовится к выписке. В сентябре мальчик пойдет в первый класс.

Медики Волгоградской области напоминают родителям о важных симптомах сахарного диабета у детей. Обратите внимание, если ребенок сильно хочет пить, теряет вес при хорошем аппетите, чувствует слабость и быстро устает. При развитии кетоацидоза состояние ухудшается: появляется вялость, тошнота, рвота, боли в животе, характерный запах ацетона изо рта, а дыхание становится глубоким и шумным. При первых же подозрениях стоит обратиться к врачу.