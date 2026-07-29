«Профессия в наследство»: ВолгаКалий пригласил в гости детей сотрудников

Фото: Ирина СИМОНОВА

Под внимательным контролем взрослых и с соблюдением всех правил безопасности более восьмидесяти юных гостей смогли не только увидеть, где работают их мамы и папы, но и познакомиться с миром горнодобывающей промышленности.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Перед началом экскурсии заместитель директора по производственной безопасности Владимир Пономарёв провёл подробный инструктаж для маленьких посетителей. Все ребята получили яркие защитные жилеты и усвоили главное правило предприятия: «Безопасность – превыше всего!».

Первой точкой маршрута стали мастер-классы от молодых специалистов ВолгаКалия.

Сотрудники маркшейдерской службы познакомили ребят с нивелиром — главным инструментом штурманов подземного мира. Дети с неподдельным интересом заглядывали в окуляр прибора, а самые смелые под присмотром наставников самостоятельно провели измерения. Юные исследователи убедились воочию: чтобы проложить путь сквозь соляные пласты на огромной глубине, нужна безупречная точность приборов, отличные знания в математике и других точных науках.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Следующим этапом стало погружение в тайны земных недр. Геологи продемонстрировали маленьким коллегам образцы горных пород, добытых с разных глубин и горизонтов рудника. Все участники внимательно рассматривали камни, сравнивали их цвет и фактуру, узнавали о доисторических временах, в которые образовалось то или иное отложение. В завершение каждый ребенок получил памятный подарок — увесистый кусочек сильвинита, чтобы частичка знаменитого минерала теперь хранилась и дома.

Фото: Ирина СИМОНОВА

У стендов с картографическими данными развернулась работа по изучению «географии» производственных процессов. Пока старшие ребята вместе со специалистами прослеживали маршруты движения руды на сложных схемах, юным гостям предложили собрать большой пазл с картой ГОКа. Из множества разрозненных деталей прямо на глазах рождалась цельная картина мощного производства!

Из царства картографии группы переместились в лаборатории Испытательного центра ЕвроХим-ВолгаКалия. Инженеры-лаборанты показали серию простых, но зрелищных химических опытов, наглядно поясняющих процессы обогащения руды. В стеклянных колбах прозрачные растворы на глазах меняли цвет, а при смешивании безобидных жидкостей вдруг начинала валить цветная пена или мгновенно вырастали сияющие иглы кристаллов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Пожарные 100-й пожарной части провели ребят за закрытые двери пожарного депо, где в любой момент готовы сорваться с места стальные помощники человека. Забравшись в просторные кабины спецтехники, дети смогли почувствовать себя настоящими спасателями. Ребята примерили на себя пожарное снаряжение, узнали, как устроена мощная спецтехника.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Завершилось путешествие в столовой предприятия. ЕвроХим-ВолгаСервис угостил детей выпечкой, профсоюзная организация ВолгаКалия подготовила для юных визитеров мармелад и конфеты. За столами с румяными пирогами и компотом не смолкали голоса детей. Они наперебой делились яркими эмоциями: кто-то восторженно показывал друзьям тяжелый кусок сильвинита в кармане, а кто-то пытался жестами повторить движения пожарных рукавов. В такой живой беседе сложный промышленный гигант перестал быть для них загадкой, превратившись в понятное место гордости и силы, где работают их главные герои — мамы и папы.