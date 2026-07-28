Губернатор Бочаров: фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде пройдет под знаком единства народов России

Пятый молодежный фестиваль в Волгоградской области пройдет в середине сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области полным ходом идет подготовка к одному из самых ярких событий года – юбилейному, пятому по счету, фестивалю #ТриЧетыре. Вопросы его организации рассмотрели на заседании оргкомитета под председательством губернатора Андрея Бочарова 28 июля 2026 года. По предложению самой молодежи, с прошлого года праздник синхронизировали с Днем города-героя Волгограда, и в этом году он пройдет с 11 по 13 сентября, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Единство народов – главная тема фестиваля

В центре внимания оргкомитета – концепция фестиваля, наполнение соревновательных и развлекательных площадок, а также формирование команд участников из Волгоградской области и других регионов. Участники заседания единогласно поддержали идею посвятить юбилейный фестиваль единству народов нашей многонациональной страны.

Губернатор Андрей Бочаров отдельно акцентировал внимание на вопросах безопасности.

- Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли организованно, с обеспечением и соблюдением мер безопасности в соответствии с текущей обстановкой, – подчеркнул он, давая понять, что к этому вопросу подойдут со всей серьезностью.

Молодежные инициативы воплощаются в жизнь

На встрече также обсудили реализацию молодежных проектов в Волгоградской области. Андрей Бочаров напомнил, что еще в марте, на прошлом оргкомитете, многие из этих проектов только начинали свой путь. А сегодня, как отметил губернатор, уже видны результаты.

- Реализация таких знаковых для Волгограда, для всей Волгоградской области проектов, как очередной, уже завершающий, этап реконструкции набережной Волгограда, обновление Привокзальной площади, площади Павших борцов, идут полным ходом, – рассказал Андрей Бочаров.

Он также подчеркнул, что два важных проекта уже завершили: это обновление сквера Симбирцева и открытие арт-центра «Сталинградский художник» вместе с музеем художника Виктора Лосева в здании пожарной каланчи.

Работа по созданию новых общественных пространств продолжается и в муниципалитетах. Например, в Волгограде активно создают сквер, посвященный известному режиссеру и общественному деятелю Станиславу Говорухину. Все работы идут по плану.

Губернатор также отметил значительный прогресс в реализации масштабного патриотического проекта – Мемориального комплекса у подножия Мамаева кургана, посвященного участникам специальной военной операции.

- Наша задача — завершить намеченные работы в этом году, — подчеркнул глава региона.

Не оставили без внимания и развитие опорных профильных проектов: центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и многофункциональный инновационно-образовательный центр детского отдыха на базе лагеря «Орленок».

Фестиваль #ТриЧетыре: от регионального праздника к международной площадке

Фестиваль #ТриЧетыре за пять лет вырос из простого регионального праздника в крупнейшее молодежное событие Юга России, приобретя международный статус. В 2025 году он собрал рекордные 540 тысяч участников, а его частью стал Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге». Концепцию фестиваля, по традиции, формирует сама молодежь. Этой весной на стратегических сессиях разработали новые предложения, а также впервые выбрали талисман праздника. Губернатор Андрей Бочаров одобрил идею развития молодежного фестивального движения, подчеркнув, что системная работа по созданию условий для самореализации нового поколения ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».