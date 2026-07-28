"Двигаемся от игры к игре": Дмитрий Парфенов не стал обсуждать задачи "Ротора" на сезон

Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "КАМАЗом". Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» накануне одержал уверенную победу на выезде: матч «КАМАЗ» – «Ротор» 27 июля 2026 года завершился со счетом 0:2. Набрав шесть очков в трех турах, волгоградский клуб сегодня занимает шестую строчку турнирной таблицы. В спортивных медиа обсуждают возможности «Ротора» в этом сезоне снова попробовать выйти в РПЛ. Главный тренер Дмитрий Парфенов на послематчевой пресс-конференции сказал, что об этом не думает.

- Готовимся к каждому матчу, как к финалу, и двигаемся от игры к игре, - заявил Парфенов.

Матч в Набережных Челнах выдался эмоциональным, с большим количеством желтых карточек, особенно в последние 10 минут.

- Мы понимали, что будет так напряженно. Хозяева два матча проиграли. Учитывая, что это домашний матч, конечно, хотели реабилитироваться. Отсюда, наверное, эмоции, - считает Парфенов. Поэтому мы готовились к этому. Справились, выиграли матч.

Напомним, «Ротор» забил два безответных гола в ворота «КАМАЗа». Первый – с пенальти, его удачно реализовал Абу-Саид Эльдарушев уже на 11 минуте матча. На 54-й минуте с игры мяч в ворота хозяев поля отправил Артем Симонян.

Следующий матч «Ротор» проведет на выезде, пока поле «Волгоград Арены» будет занятно подготовкой и проведением концерта группы «Ленинград». 3 августа «Ротор» встречается с «Велесом». Следующий домашний матч в воскресенье, 9 августа, против «Челябинска». Игра начнется в 18.30, билеты уже в продаже.