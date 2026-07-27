Вода в Волге раньше времени зацвела в Волгоградской области

Вода позеленела раньше времени Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградском водохранилище, Волге и на озерах Волго-Ахтубинской поймы в этом году непривычно рано зацветает вода. Уже в июле она окрасилась в зеленый, в нее не зайти. Причиной тому стала небывалая активность сине-зеленых водорослей, вызванная обильным паводком и июльской жарой.

Вода в Волге сейчас прогревается до 25 градусов. Это рай для бурного цветения сине-зеленых водорослей. Там, где течение меньше, зелени больше. Процесс уже запустила природа, его не остановить. Купаться в цветущей воде или нет, каждый решает сам. Другое дело, чтобы в кранах у волгоградцев вода была нормальной по составу, вкусу, цвету и не пахла болотом.

Чтобы природное явление не сказалось на качестве питьевой воды, «Концессии» усилили ее очистку.

- На водопроводных очистных сооружениях производятся работы по очистке, хлорированию и доведению воды до нормативных качеств, которые требуют СанПиН, - комментирует и.о. начальника цеха по эксплуатации и ремонту водоочистных сооружений Алексей Володькин. - Дозировка химических реагентов варьируется в зависимости от показателей, увеличивается интервал промывок.

Контролируют качество в Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды. Специалисты ежедневно проверяют запах, жесткость, цвет, вкус воды и ее состав - оценивают более 60 показателей. Уверяют, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Вода после дополнительного обеззараживания соответствует всем нормам.

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