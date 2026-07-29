Был сильно изнеможден и измотан: под Волгоградом трое суток на 40-градусной жаре искали заблудившегося в лесу пенсионера

Волонтеры отправились на поиски сразу, как получили заявку: пошли искать человека с фонарями в ночи. Фото: Лиза Алерт Волгоград.

В Волгоградской области благополучно завершились поиски Аркадия Смадичева, которого трое суток не могли найти родные, волонтеры и полиция. Пропал 76-летний мужчина совершенно неожиданно: 21 июля сообщил, что идет на кладбище на могилу к сыну, и домой не вернулся. В регионе в эти дни стояла жара за 40, когда даже молодому организму может стать дурно во время долгого пребывания на улице. Но мужчину нашли живым.

Краснослободск, где живет Аркадий Смадичев, находится в окружении пойменных лесов и ериков. Кладбище, куда отправился пенсионер, находится на окраине города. Конечно, сюда первым делом и побежали родные, когда их родственник не вернулся домой к ночи. Аркадия Борисовича нигде не было. Перепуганная семья написала заявление в полицию и заявку волонтерам «Лиза Алерт».

- В 22:30 на горячую линию #ЛизаАлерт пришла заявка. Девять добровольцев на нескольких машинах сразу выдвинулись на место. Был развернут штаб поиска, распределены задачи, - рассказывают поисковики.

Проверяли все записи с камер и свидетельства очевидцев. Фото: Лиза Алерт Волгоград.

Всю ночь неравнодушные добровольцы с фонарями прочесывали каждый метр на кладбище и в ближайшем лесу, заглядывая под каждый куст – человеку могло стать плохо, он мог не слышать, что его ищут. Безуспешно.

Поиски продолжились и на следующий день, и через день. Надежда на то, что в условиях такой дикой жары человек без еды и воды мог долго продержаться в лесу, с каждым часом таяла. Но волонтеры постоянно держали связь с полицией, и записи с камер подсказывали, что тот, кого они ищут, совсем недалеко.

- Свидетельства очевидцев давали надежду: мы шли буквально по пятам, - рассказывают в поисковом отряде.

Волонтерам помогала постоянна связь с полицией: делали общее дело. Фото: Лиза Алерт Волгоград.

Спустя два дня безуспешных поисков один из очевидцев рассказал, что видел похожего мужчину на ерике Верблюд. Это совсем в другой стороне от городского кладбища. Но два экипажа полиции и добровольцы сразу же отправились проверить эту информацию. 24 июля Аркадия Боричовича действительно нашли на Верблюде. «Жив!», радостно выдохнули все участники поисков.

К счастью, волонтеры и полиция нашли мужчину раньше, чем он умер без еды и воды.

- Мужчина был сильно обезвожен и измотан, но мог идти сам. Пока ждали скорую, старший отряда Юлия Завьялова не только поддержала внука, но и рассказала, как обезопасить пожилых родных в будущем, чтобы ситуация не повторялась, - говорят в «Лиза Алерт».

ВАЖНО!

Бесплатный телефон горячей линии «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.