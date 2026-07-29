В Волгоградской области помощника прокурора подозревают в педофилии, изнасилованиях и угрозе убийством

СК завел дело по нескольким тяжким статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Жирновском районе Волгоградской области разгорелся скандал. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 24-летнего помощника прокурора. Молодого человека обвиняют в целой серии тяжких преступлений: угрозе убийством, изнасиловании и педофилии, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на следком.

Эти серьезные обвинения стали результатом работы следователей, которые тщательно собирали доказательства. По данным следствия, события разворачивались с мая по июнь 2026 года. В этот период фигурант ездил на машине по району в поисках жертв. Он выбрал двух девушек и, угрожая убийством, изнасиловал их.

Позже следствие установило, что с февраля 2025 по февраль 2026 года обвиняемый также неоднократно в салоне своего автомобиля совершал половые акты с 15-летней девушкой. При этом он прекрасно знал о ее возрасте.

Обо всех этих преступлениях потерпевшие девушки сообщили в правоохранительные органы сами. Именно благодаря этому удалось начать расследование и задержать подозреваемого. По ходатайству следователей суд принял решение о заключении фигуранта под стражу. Окончания следствия и судебного процесса он будет ожидать в следственном изоляторе.

- В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также причин и условий, способствовавших их совершению, - уточнили в ведомстве.