Экс-КВНщик из Волжского, который смеялся над больницей Фишера, получил более трех лет тюрьмы за наркотики

Волгоградец получил срок за хранение наркотиков. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области завершилась история, которая начиналась со смешных шуток о больницах, а закончилась суровым приговором. Артем Краснобаев, бывший участник команды КВН «Халатные люди», приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Волжский городской суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей по аналогичной статье, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Суд установил, что Краснобаев употреблял наркотики, такие как марихуана и “грибы” еще с 2012 года. Примерно в 2024 году, находясь в Ботаническом саду, он нарвал грибы, содержащие наркотическое средство. Тогда же он собрал коноплю, высушил ее и периодически употреблял, в том числе и в Москве.

За несколько дней до задержания, Артем приехал в Волжский, прихватив с собой оставшуюся коноплю. Здесь он дополнительно приобрел мефедрон и новые партии “грибов”. Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области 19 апреля 2026 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него нашли и изъяли мефедрон, а также фрагменты грибов, содержащих псилоцин.

Это не первое столкновение Краснобаева с законом. Еще в 2018 году Городищенский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Тогда он отбывал наказание в исправительной колонии общего режима. На судебном заседании Артем Краснобаев полностью признал свою вину.

Для многих жителей региона имя Артема Краснобаева стало известно не из криминальных сводок, а благодаря его участию в команде КВН «Халатные люди». В 2024 году врачи-юмористы из Волгоградской области произвели фурор на шоу «Лига городов» на ТНТ. Их номер про больницу Фишера в Волжском стал вирусным.

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