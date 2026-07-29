Волгоградские врачи заменили два тазобедренных сустава тренеру по дзюдо

Врачи провели сложнейшую операцию. Фото: облздрав.

В Волгоградской клинической больнице №12 провели операцию, которая вернула к активной жизни известного тренера по дзюдо. Медики выполнили протезирование сразу двух тазобедренных суставов. Этим сложным хирургическим вмешательством руководил главный внештатный специалист-травматолог Петр Иванов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

За помощью к врачам обратился заслуженный тренер по дзюдо. Долгое время он был прикован к постели. Причиной стало разрушение обоих тазобедренных суставов. Чтобы вернуть тренера в строй, врачи приняли решение провести сложную операцию – заменить оба тазобедренных сустава за один раз. Это крайне сложное вмешательство, требующее от всей команды хирургов опыта и точности. Операция прошла успешно.

- На сегодняшний день пациент полностью реабилитирован и готовится к возвращению в зал, к своим воспитанникам, - прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что повышение качества медицинской помощи в Волгоградской области – это результат системной работы. Учреждения здравоохранения региона оснащают передовыми технологиями и медицинским оборудованием последнего поколения. Развитие медицины в регионе соответствует задачам, которые поставил губернатор Андрей Бочаров в рамках национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Благодаря этому волгоградские клиники могут проводить сложнейшие операции, улучшая качество жизни пациентов и сокращая сроки их восстановления.