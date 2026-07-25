Волгоградские хирурги провели уникальную операцию по удлинению кисти 17-летней девушке

Девушке провели уникальную операцию. Фото: облздрав.

В Волгоградской областной больнице №1 провели уникальную операцию 17-летней девушке. У нее с рождения были укорочены кости кисти, что сильно мешало жить. Но теперь, благодаря волгоградским хирургам, дефект удалось устранить. В Волгоградской областной клинической больнице №1 провели уникальную операцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Молодая пациентка обратилась к врачам с надеждой вернуться к полноценной жизни. В центре хирургии собрали команду. Девушку тщательно обследовали, изучили каждый снимок, провели десятки замеров и консультаций. Врачи понимали: просто сделать руку красивее недостаточно. Нужно вернуть ей правильную анатомическую длину, форму и функционал.

Медики приняли решение провести реконструктивную операцию с использованием аппарата внешней фиксации.

- Каждый день костная ткань постепенно наращивается с минимальной травматизацией окружающих мышц и сосудов. В настоящее время пациентка продолжает находиться под наблюдением специалистов. Процесс рассчитан на месяц, после чего будет принято решение о фиксации достигнутой длины, - уточнили в профильном ведомстве.

А потом начнется следующий важный этап — реабилитация. Девушке предстоит разрабатывать руку, учиться пользоваться ею по-новому, возвращать силу и ловкость.

Напомним, что Центр хирургии кисти в Волгограде открыли весной прошлого года. Это первый подобный центр в регионе. Здесь занимаются диагностикой, лечением и восстановлением функций кисти и верхних конечностей. Врачи используют новейшие технологии и методики — от малоинвазивных вмешательств до сложнейших микрохирургических операций. Благодаря этому пациенты восстанавливаются быстрее, а результаты лечения становятся все лучше. Работа Центра идет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это значит, что высокотехнологичная помощь доступна жителям Волгоградской области бесплатно, по полису ОМС.