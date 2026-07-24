Очередей на заправках больше нет, но и бензин есть не весь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы уже почти забыли про очереди на АЗС. Заправить бак больше не проблема, правда, для тех, чья машина позволяет заливать 92-й и 95-й бензин. Найти на заправках в Волгограде АИ-98 и АИ-100 практически нереально. Зато 92-й уже наливают безлимитно, но только в одной сети. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 24 июля 2026 года, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Благодаря принятому комплексу мер в настоящее время продолжается стабилизация ситуации на топливном рынке Волгоградской области. Так, сеть АЗС «Газпром» полностью сняла ограничения на отпуск бензина марки 92, - прокомментировали власти.

Ситуация с бензином Волгограде и области 24 июля 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

Сети «Газпром» и «Лукойл» обновили данные по действующим лимитам на заправках Волгоградской области. На «Лукойле» все осталось без изменений: любого бензина в рамках одной транзакции можно залить только 40 литров в городе и на трассе, «дизеля» - 60 литров — в городе, 200 литров — на трассе. На «Газпроме» 92-й бензин решили заливать безлимитно. АИ-95 можно залить 30 литров в городе, 50 литров на трассе, ДТ – 60 литров в городе, 200 литров на трассе.

- Чтобы укрепить позитивные тенденции на топливном рынке, водителей просят заправлять автомобили по мере необходимости, не закупаться впрок, - обратились к водителям власти.

Километровые очереди на заправках в прошлом. Сейчас у бензоколонки скапливается не больше 3-4 машин. Правда, практически на всех стелах 98 и 100 бензин – «по нулям».

По-прежнему на АЗС разрешают заправлять бензин только в бак, поэтому тем людям, кому нужно заправить лодку или гидроцикл, приходится привозить транспортное средство с собой на заправку.

Цены на бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, 24 июля

Цена бензина в Волгоградской области подросла еще на 64 копейки за неделю, сообщает Волгоградстат. По данным мониторинга, который регулярно проводит ведомство, за неделю с 14 по 20 июля сильнее всего взлетели цены на 95-й: +69 копеек за 7 дней. АИ-92 подорожал на 64 копейки, дизель – на 41 копейку.

Цены на бензин по данным на 20 июля 2026 года:

АИ-92 – от 67,14 рубля,

АИ-95 - 74,85 рубля,

А-98 - от 94,19 рубля.

Неделей ранее, по данным Волгоградстат, цены на бензин на волгоградских АЗС рекордно подскочили на 1,5 рубля за литр.