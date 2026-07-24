«Видите, разруха какая?»: лидер группы «Чайф» Шахрин рассказал, почему решил не выходить из отеля в Волгограде

Шахрин показал перекопанную площадь Павших Борцов в Волгограде. Кадр с видео.

В Волгоград прилетела группа «Чайф», которая в субботу 25 июля впервые даст концерт в новом амфитеатре. Артисты заселились в отель Волгоград, где останавливаются каждый раз во время визита в наш город. В этот раз их ждал сюрприз в виде перекопанной площади Павших Борцов. «Вот видите, какая разруха», записал видео для своих подписчиков лидер музыкального коллектива Владимир Шахрин. Он заявил, что прогулки по городу не будет.

- Потому что, ну, во-первых, вот в этом отеле мы живем уже много-много раз, много лет. И раза три прогулки я снимал точно. И ходил и направо, и налево, и туда-назад к реке. И, в общем, все примерно то же самое, - говорит Шахрин. - А еще и жарко очень. Для меня прямо 30 градусов это очень жарко.

Владимир Шахрин в Волгограде спрятался в номере от дикой волгоградской жары Видео: официальная страничка "Чайф" в Vk

Концерт «Чайфа» в этом году пройдет на берегу Волги в амфитеатре, сами артисты еще площадку не видели.

- Говорят, очень красивая новая площадка. Открытая, с видом на Волгу. Что прямо шик. Ну, ждем, - поделился эмоциями Владимир Шахрин и отправился под кондиционер.

По прогнозам, волгоградцев и гостей города ждет изнурительная жара. Несмотря на грозовой фронт, дожди не принесут прохлады, только духоту. В пятницу, 24 июля столбики термометров поднимутся до +33, в субботу воздух прогреется до +35, в воскресенье – до +39.