На юге Волгограда изменят схему движения у «Юбилейного»

В Красноармейском все лето идет масштабный ремонт дорог. Фото: администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области посетил Красноармейский район Волгограда и проверил реализацию масштабных дорожно-транспортных проектов. Как заявил глава региона во вторник, 21 июля 2026 года, в ближайшее время в районе завершат ремонт нескольких улиц и Сарептского путепровода, откроют транспортно-пересадочный узел «Заканальный», изменят схему движения у «Юбилейного», обновят подвижной состав общественного транспорта. Бочаров проехал по объектам и посмотрел на ход работ.

На проспекте Героев Сталинграда – ключевой улице района – продолжается большой ремонт. Здесь завершают обновление дорожного покрытия на участке протяженностью 3,4 км. На объект вышли после открытия нового моста через Волго-Донской канал, на который перенаправили большую часть транзитного транспорта, двигающегося в сторону Элисты и Астрахани. Помимо нового асфальта жители получат 13 остановок, 16 светофоров, новые тротуары и ограждения. Дорожное покрытие также меняют на улицах Лазоревая, Латвийская, Плеханова, на подъезде к поселку Татьянка-2.

Уже в сентябре обещают завершить ремонт Сарептского путепровода. Здесь полностью обновляют мостовое полотно, барьерные ограждения. Капремонт старого моста через Волго-Донской судоходный канал тоже в ближайших планах.

На нескольких важных улицах поменяется схема движения. Так, власти решили повысить транспортную доступность БСМП №15. Для этого улицу Изобильную расширят и построят новый выезд на проспект Героев Сталинграда. У кинотеатра «Юбилейный», который сейчас на реконструкции, заработает новая схема движения, которую придумали чиновники из департамента городского хозяйства мэрии. Здесь оборудуют дополнительные парковочные места, установят светофор вызывного действия. Цель – упорядочить движение транспорта и пешеходов, разгрузить улицы.

Еще один объект, который строят для разгрузки улично-дорожной сети в районе – транспортно-пересадочный узел «Заканальный» рядом с одноименной станцией. По задумке властей, волгоградцы будут оставлять здесь личный транспорт на большой парковке и дальше ехать на работу на общественном транспорте. Парковку для машин строят на 50 мест, для автобусов – на 40 мест. Будет и место отдыха для водителей.

Пассажирам пообещали обновить парк общественного транспорта. Сюда уже направили 70 новых автобусов, обещают увеличить количество подвижного состава на «двойке» - еще 5 больших автобусов для работы в час пик. На трамвайный маршрут №11 будут поставлять модернизированные на заводе «ВЭТА» вагоны, обновления ждет и депо №3, и подстанции. Также предстоит замена трамвайных путей и контактной сети.

На юге города обновляют общественный транспорт. Фото: администрация Волгоградской области.

- Износ инфраструктуры — коммунальной, дорожно-транспортной здесь больше, и нагрузка на нее тоже больше, — прокомментировал Андрей Бочаров ситуацию на юге Волгограда. — Несмотря на все трудности текущего периода развития, все проекты реализуются с надлежащим качеством в соответствии с графиками и планами. Появляются и новые предложения и задачи от жителей.