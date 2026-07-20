Волгоградцы ярко отметили День металлурга с нейроведущей и Иракли

Фото: Дмитрий ПАНИН

Сотрудники предприятия с семьями могли повеселиться на аттракционах и активностях в Центральном парке культуры и отдыха. Покататься на каруселях, полакомиться мороженым, поучаствовать мастер-классах в честь праздника металлурги могли бесплатно и без ограничений.

Фото: Дмитрий ПАНИН

В пятницу праздник продолжился на площади Аттракционов на Спартановке. В парк на фестиваль «Будущее здесь» пришли не только металлурги, но и жители Тракторозаводского района. Было весело и многолюдно. Со сцены звучали поздравления и пожелания.

Фото: Дмитрий ПАНИН

Генеральный директор компании «Металком» Александр Мольков поздравил металлургов и отметил их вклад в развитие отрасли и страны:

«День металлурга – праздник людей, которые создают будущее нашей страны. Компания РУСАЛ является лидером как в технологиях, так и в производстве алюминия. Мы развиваем цифровизацию и искусственный интеллект, но все это невозможно без людей. Спасибо нашим ветеранам, которые передают нам бесценный опыт, спасибо нашим молодым специалистам за новые успехи металлургии».

Представитель Рабочего совета Волгоградского алюминиевого завода Анатолий Кулаков зачитал поздравление от основателя компании Олега Дерипаска, который отметил лучших сотрудников ВгАЗа:

« В этот день вам говорят спасибо миллионы людей. Спасибо вам за силу, профессионализм и надежность».

Фото: Дмитрий ПАНИН

Помогала развлекать гостей нейроведущая Алеся, которая, как и металлурги, не боится высоких температур. Для волгоградцев устроили настоящий нейротур в будущее. При помощи современных технологий с большого экрана показали, как могут выглядеть город и завод через сотню лет. Алеся стала заводилой в танцевальных, поэтических и музыкальных интерактивах.

Со сцены звучали песни в исполнении «Музакадемии», кавер-группы «No comments», Валерии Харламовой и ансамбля «Звуки музыки». Между выступлениями артистов зрителей развлекали интерактивами. Весь вечер в парке Аттракционов работала бесплатная фотобудка с моментальными фото. Гости с удовольствием делали снимки на память.

– Замечательный праздник, очень теплый, радостный, приятно видеть столько счастливых лиц, – поделилась Людмила Ивановна, которая специально приехала из Москвы в Волгоград на праздник металлургов. Сама она 10 лет проработала на Красном и этот день предпочитает проводить в родном городе.

Ярким событием празднования Дня металлурга в Волгограде стало выступление Иракли. Известный певец исполнил свои хиты и общался с волгоградскими зрителями, а еще создал большой хор из волгоградцев. Команды зрителей «Волга» и «Иртыш» дружно пели любимые песни, танцевали и зажигали фонарики.

Фото: Дмитрий ПАНИН

– Очень понравился праздник. Волгоградские коллективы были прекрасные, ведущий Андрей замечательный. Для детей было много интересного, – рассказала жительница Спартановки Лариса, которая пришла на праздник с дочкой и сыном. – Иракли всем посылал воздушные поцелуи и в финале сделал фото своих поклонников на память. Мы оценили.

Иракли оценил красоту наших девушек и признался, что ему так понравился Волгоград, что он даже задумался о том, чтобы остаться здесь жить. Завершился День металлурга зажигательной дискотекой.