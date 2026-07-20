В Волгограде до осени отремонтируют разрушающийся Комсомольский путепровод

Путепровод ремонтируют, чтобы штукатурка и камни не падали на головы. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде у городских властей дошли руки до ремонта Комсомольского путепровода. На его состояние жители города жаловались с марта: куски бетона падали на головы прохожих и автобусы в районе остановки общественного транспорта. Тогда на ситуацию обратил внимание даже Бастрыкин, а сооружение пообещали привести в порядок. Сейчас на объекте заняты десятки рабочих и спецтехника.

- По информации муниципальной дорожной службы МБУ «Северное», на Комсомольском путепроводе проводятся работы в рамках содержания объекта. В подмостовом пространстве сооружения ведутся работы по локальному ремонту бетонных конструкций, нанесению защитного слоя и покраске, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации.

Работы продлятся до осени. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Работы идут не только под путепроводом, где был камнепад. Сняли и защитные экраны на мосту вдоль пешеходных дорожек – для проведения восстановительных работ. Также рабочие восстанавливают один из лестничных спусков – ближайших к остановке общественного транспорта на Привокзальной площади.

Восстанавливают и лестничные спуски. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, сразу после жалоб горожан специалисты провели обследование путепровода. Дефекты действительно нашли, и, по словам чиновников, появились они из-за естественного износа материалов и агрессивных факторов, таких как вибрация от поездов и переувлажнение конструкций. Было решено ремонтировать объект, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение бетона на ригелях и опорных строениях моста. До этого капитальный ремонт моста проводили в 2015 году.

Ограждения сняли вдоль пешеходных дорожек. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Работы на путепроводе продлятся до осени. Скоро падающий бетон перестанет угрожать пассажирам и водителям останавливающихся под мостом автобусов и электробуса.