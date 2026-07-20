Новая модель TENET T4L. Взгляните на нее

Фото: ООО ТЕНЕТ РУС

При этом технические характеристики остались без изменений.

Российский бренд TENET расширил семейство кроссоверов, выпустив модель T4L.

Фото: ООО ТЕНЕТ РУС

Габариты и вместимость TENET T4L

По сравнению с TENET T4 новая модель увеличена в размерах:

длина — на 186 мм (итого 4506 мм); высота — на 50 мм (итого 1701 мм); колесная база — на 40 мм (итого 2650 мм). Ширина осталась на прежнем уровне — 1828 мм.

Фото: ООО ТЕНЕТ РУС

Технические характеристики TENET T4L Характеристики новинки остались как в TENET T4L. Автомобиль оснащается турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатый «робот».

Оснащение TENET T4L

- двухзонный климат-контроль;

- мобильное приложение (контроль пробега, уровня топлива, напряжения аккумуляторной кислотной батареи, местоположения; дистанционная блокировка/разблокировка дверей, запуск двигателя, управление климатом);

- полный зимний пакет (дистанционный запуск и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя);

- цифровая зона управления: два дисплея бортового компьютера (2 × 10,25″) и восьмидюймовый сенсорный экран климат-контроля.

- 18-дюймовые литые диски;

TENET T4L также получит набор систем безопасности и ассистентов, в частности фронтальные и передние боковые подушки безопасности, функцию блокировки замков задних дверей от случайного открывания, автоматическое запирание дверей на скорости, ABS, ESC, TPMS, систему кругового обзора 360°; парктроники и функцию Follow me home («Проводи меня домой»).

Дилерский центр TENET г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.25 Тел.: +7 8442 20 43 89

г. Волжский, пр-т им. Ленина, 359 Тел.: +7 8443 29 21 56

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