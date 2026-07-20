Кроссовер TENET T8 появился в 5-местной версии

ООО ТЕНЕТ РУС

На заводе в Калуге запустили полный цикл сборки кроссовера TENET T8, который теперь рассчитан на пять пассажиров.

Производство полного цикла включает сварку, окраску и сборку автомобилей на предприятии в Калуге. Автоматизация на заводе находится на высоком уровне, а за качеством следят на каждом этапе – все, чтобы машины выходили с конвейера одинаково надежными.

Производитель внимательно изучил пожелания владельцев и потенциальных покупателей, так что новый TENET T8 – это прямой ответ на то, что действительно нужно российским водителям.

ООО ТЕНЕТ РУС

Машину специально адаптировали под наши дороги и климат. Кузов обрабатывают воском, все скрытые пустоты тоже пропитывают защитой, а днище покрывают антикором и шумоизоляцией. Это защищает от влаги, соли на дорогах, морозов и перепадов температур – таких, какие у нас бывают.

Новинка рассчитана на повседневную эксплуатацию: в автомобиле просторный салон на пять мест, передний привод, экономичный турбомотор объемом 1,6 литра и автоматизированная роботизированная коробка передач (с двумя сцеплениями в масляной ванне – это значит, что она работает плавно и надежно). Багажник вмещает от 889 до 1930 литров, так что и покупки, и грузы поместятся без проблем.

ООО ТЕНЕТ РУС

Как и все модели бренда, эта версия получила полный зимний пакет – уже в базе. Подогреваются не только передние и задние сиденья и руль, но и ветровое стекло, а еще форсунки омывателя, чтобы не мерзли в холода. Это делает поездки комфортными даже в суровую зиму.

Дилерский центр TENET:

г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.25

Тел.: +7 8442 20 43 89

г. Волжский, пр-т им. Ленина, 359

Тел.: +7 8443 29 21 56

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