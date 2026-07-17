Мошенники в 3,7 раза реже стали звонить жителям Волгоградской области

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Из общего числа вызовов более 254 тыс. аферисты адресовали клиентам оператора старше 65 лет. По сравнению с 1 полугодием 2025 года звонков от злоумышленников в регионе стало в 3,7 раз меньше.

«Обеспечение безопасности клиентов — один из приоритетов Билайна. Наши решения, в том числе с использованием ИИ, успешно работают, защищая от злоумышленников. Это подтверждает статистика - мошеннических звонков в регионе, в том числе наиболее уязвимым категориям клиентов, стало намного меньше», - говорит директор Волгоградского отделения Билайна Егор Лопушков.

При распознании мошеннического звонка антифрод-система Билайна перенаправляет разговор на Виртуального помощника. То есть клиенты даже не узнают, что им что-то угрожало. ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит реальный человек. В результате он расходует время и ресурсы, которые мог бы потратить на обман. Сегодня в Билайне есть два «персонажа» для наиболее уязвимых групп – «Кибербабушка», говорящая голосом пожилого человека и «Киберпацан», отвечающий мошенникам как подросток.

В случае, если клиент Билайна подозревает, что стал жертвой мошенников, рекомендуем связаться с «Группой быстрого реагирования» . Это подразделение Билайна создано для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Связь доступна через приложение или по номеру 0611. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса «Моя безопасность» с усиленной ИИ-защитой.

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