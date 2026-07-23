Преступник рассказал, как застрелил предпринимателя. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Волгоградские следователи раскрыли убийство почти тридцатилетней давности благодаря единственной улике, оставленной преступниками. Август 1997 года. Трое предпринимателей возвращались с юга на грузовике, накупив сельхозпродукции. Машина сломалась, и им пришлось остановиться на ночлег прямо на трассе в Урюпинском районе. Ночью на них напали трое. Угрожая оружием, потребовали деньги. Один из предпринимателей, видимо, решил дать отпор и был застрелен. Преступники скрылись, но их поймали, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Преступление оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Следователи и криминалисты СК России по Волгоградской области не забывали о нем. Время шло, и современные технологии давали надежду. В этом году в рамках планомерной работы по «висякам» следователи провели дополнительные исследования старых вещественных доказательств.

В Волгоградской области задержали подозреваемого в преступлении почти 30-летней давности Видео: СУ СКР по Волгоградской области.

Как выяснилось, один из нападавших, убегая, потерял шапку, которую использовали в качестве маски. Она зацепилась за дерево. Именно это обстоятельство спустя 29 лет стало ключом к разгадке. Новые экспертные методы позволили установить личность владельца шапки.

Оказывается, в ту ночь с 10 на 11 августа 1997 года житель Саратовской области и двое его знакомых вооружились охотничьим ружьем, смастерили самодельные маски и выехали на трассу в поисках легкой наживы. Обнаружив припаркованный грузовик, они напали на спящих мужчин.

- Проезжали по трассе. Увидели, что стоит фура. Было часа два ночи, - рассказал фигурант. - Он (потерпевший) крикнул на меня, дернулся, и я автоматически выстрелил, - признался преступник на следственном эксперименте.

Подозреваемого задержали в Саратовской области. Сейчас с его участием проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства давнего преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений.

- В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в следственном ведомстве.