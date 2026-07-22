Фигуранта задержали силовики. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде накануне, 21 июля 2026 года, силовики задержали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко. На известного в регионе юриста, который ранее высказывал прозападные взгляды, возбудили уголовное дело, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. 53-летнего волгоградца подозревают в дискредитации ВС РФ.

Правоохранители установили, что в сентябре прошлого года Мельниченко на интернет-ресурсах, которые он администрировал, разместил видеоматериалы. Эти ресурсы обеспечивали широкий доступ неограниченному кругу лиц и имели большой охват. Видео содержали информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. При этом ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. Тогда сотрудники полиции составили в отношении него административный протокол.

В Волгограде арестовали Романа Мельниченко ГУ МВД по Волгоградской области.

По месту жительства фигуранта провели обыски. В результате изъяли компьютерную технику, микрофоны, веб-камеру и мобильные телефоны, которые, по данным следствия, он использовал для противоправной деятельности.

На волгоградца завели уголовное дело. Мельниченко грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время обвиняемого задержали.

Добавим, что Роман Мельниченко — один из самых известных юристов Волгограда. Он окончил Волгоградский государственный университет по специальности “юриспруденция”. После окончания вуза стал членом Волгоградской областной коллегии адвокатов, где начинал работу в Центральной юридической консультации. Через год его пригласили в аспирантуру и на преподавательскую деятельность в Волгоградскую академию государственной службы. В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 году ему присвоили ученое звание доцента.