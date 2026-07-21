Выпускники ВГАФК получили красные дипломы из рук министра спорта России Михаила Дегтярева

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Выпускники Волгоградской государственной академии физической культуры и спорта 2026 года приняли участие в торжественной церемонии награждения красными дипломами, которая прошла в Министерстве спорта России в Москве, в Усадьбе графа Разумовского.

В выпускном балу приняло участие 120 студентов из 14 спортивных вузов страны, в том числе — из Волгоградской государственной академии физической культуры и спорта. Дипломы каждому студенту вручал лично министр спорта, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Среди тех, кто представлял ВГАФК на церемонии награждения, оказались шесть человек: Анастасия Тимофеева, Мария Никитина, Светлана Перепелицына, Ксения Ермакова, Полина Мединцова, Анастасия Цурикова.

Помимо дипломов об успешном окончании учебы, студенты получили памятные награды и подарки. Выпускников Волгоградской государственной академии физической культуры и спорта ими награждали ректор Виктор Якимович и Олимпийский чемпион 2008 года в гребле на каноэ, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев, выпускник ВГАФК.

Также поздравить студентов с их выпускным пришли многие другие легенды российского и мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.