«Юный ястреб» и «Авангард» на связи: «Ростелеком» подключил оптический интернет и Wi-Fi двум центрам патриотического воспитания в Волгоградской области

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Специалисты компании развернули оптическую инфраструктуру с пропускной способностью сети до 1 Гбит/с и организовали работу Wi-Fi и виртуальной телефонии.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Елена Железнякова, директор спортивной школы им. А. М. Числова «Юный ястреб»: «Когда говорят про патриотическое воспитание, часто представляют строевую подготовку, марш-броски, зарницы — и это правильно, без этого никуда. Но сегодня важны не только физическая выносливость и стратегическое мышление, но еще и цифровые компетенции. Мы уделяем большое внимание обучению курсантов работе с автоматизированными системами управления, анализу данных, основам кибербезопасности, применению искусственного интеллекта и беспилотных систем. Новая цифровая инфраструктура — это наш вклад в будущих героев, которые смогут уверенно применять технологии для защиты страны».

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Спортивная школа «Юный ястреб» открылась в далеком 1933 году. Сегодня здесь осваивают не только прыжки с парашютом и пилотирование самолетов. На базе школы действует круглогодичный оборонно-спортивный лагерь «Авангард», объединивший образовательный центр и многофункциональную площадку для проведения военно-спортивных смен и патриотических состязаний любого уровня. На площади 15 га располагаются 40 зданий, палаточный и спортивные городки, полигон тактической подготовки, сцена с трибунами, площадь, три парковые зоны, Аллея Победы. «Авангард» входит в топ-10 лучших лагерей России и может одновременно принимать более тысячи участников.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Для объединения объектов в единое цифровое пространство специалисты «Ростелекома» разработали масштабный инфраструктурный проект. Инсталляция оптики и оборудования осложнялась наличием большого количества инженерных коммуникаций. Специалисты национального провайдера оперативно находили альтернативные решения и корректировали проект без остановки работ.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Помимо организации доступа к интернету специалисты «Ростелекома» подключили для спортшколы сервис «Виртуальная АТС» и установили 14 точек доступа Wi-Fi на территории интерактивной площадки «Бункер» лагеря «Авангард».

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Цифровые технологии помогают сделать чувство патриотизма понятным молодежи. Наша задача как провайдера — обеспечить техническую базу, чтобы педагоги и дети могли воплотить любые инициативы. Не противопоставлять традиционные ценности и технологии, а показать, как они усиливают друг друга. Потому что быть патриотом сегодня — значит еще и уметь защищать информационное пространство, отличать историческую правду от фейков, сопоставлять факты из интернета с гражданской позицией».

Получить подробную информацию, оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» организации, коммерческие предприятия и предприниматели могут по единому бесплатному номеру 8 800 200 16 61 и на сайте компании.

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