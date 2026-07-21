Монументальная красота: новый мурал украсит стену дома в Котельниково

Фото: Ирина СИМОНОВА

Огромная картина украсит стену в районе «Дубовая роща», который ЕвроХим-ВолгаКалий построил для своих сотрудников. Художник Валентин Бобров уже приступил к работе над новым муралом на корпусе жилого дома.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Проект мурала входит в программу фестиваля монументального искусства «СМЕНА» в рамках программы Фонда Мельниченко по улучшению инфраструктуры и облика городов присутствия горнорудных предприятий. Его тема в этом году — «В процессе». Идея фестиваля — показать динамику созидания и значимость самого пути к результату. Акцент сделан на идее становления и движения вперёд. Такой подход перекликается с принципами непрерывного развития, роста и преобразования, важными для ЕвроХим-ВолгаКалия и местных жителей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Татьяна Журавлева, генеральный директор фонда Мельниченко:

«Современное искусство становится естественной частью жизни малых городов. Муралы помогают по-новому взглянуть на привычные пространства, делают их ярче, а визуальный образ территории — узнаваемым. Каждая работа связывает прошлое города с его настоящим, подчеркивает местный характер. Так формируется живая, наполненная смыслами среда, открывающая новые возможности для развития территорий».

Напомним, что в прошлом году в «Дубовой роще» уже появились два первых в истории города Котельниково мурала: изображение шахтёра и композиция «Мать с ребёнком». Работы стали художественным воплощением ценностей труда и семьи — их последовательно поддерживает ЕвроХим ВолгаКалий. Новый арт объект продолжит эту линию: он дополнит городской ландшафт ярким высказыванием и укрепит связь искусства с повседневной жизнью района.

«Когда на стене появится новый мурал, «Дубовая роща» обретёт новый голос. Для нас важно, чтобы этот голос говорил о важном: о труде, преемственности поколений, о развитии территорий, на которых мы живем!» — поделился генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Фестиваль «СМЕНА» — это возможность показать, что искусство рождается в процессе, а город формируется из множества человеческих историй. Жилой район «Дубовая роща» становится настоящей галереей под открытым небом.

Проект помогает формировать комфортную городскую среду, развивать локальную идентичность и раскрывать монументальное искусство как значимую часть культурного пространства региона.