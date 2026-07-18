Нарушилось дыхание: укушенного каракуртом подростка спасли в Волгограде

Укушенных пауками людей везут в Центр острых отравлений Волгограда при 25-й больнице. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области с начала лета 7 жителей региона попали в Центр острых отравлений после укуса ядовитых пауков. В облздраве сообщили о спасении 15-летнего подростка, который попал в токсикологическое отделение 25-й больницы уже в тяжелом состоянии. Каракурт укусил парня за ногу. Симптомы острого отравления появились мгновенно.

Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, у подростка сразу же началась острая, жгучая боль, которая стремительно поднималась от ноги к животу и пояснице. А потом произошло нарушение дыхания. Пациента срочно перевели из Калача-на-Дону в Волгоград, где за его лечение взяли опытные токсикологи центра острых отравлений. Ежегодно им приходится спасать повстречавшихся с пауками волгоградцев. Кого-то вытаскивают практически с того света.

- При поступлении в токсикологию состояние пациента было тяжёлым. Медики зафиксировали затруднённое дыхание, судорожный синдром, выраженную потливость, высокое давление пульс до 120 ударов в минуту, - рассказали в облздраве.

Парня удалось спасти, ему уже лучше, хотя боль в ногах и спине еще сохраняется. Медики советуют не раздумывать, если после укуса паука мгновенно появилась резкая, невыносимая боль – это характерно для «черной вдовы». Вызывать скорую нужно чем быстрее, тем лучше.

Как обезопасить себя? В частном доме или на даче всегда проверяйте оставленную и порога обувь: пауки часто заползают в тапки, делая там себе укрытие. Увидев паука, не приближайтесь – «черная вдова» умеет защищаться. Укус вы почувствуете моментально из-за ни с чем не сравнимой боли. Можно обратиться напрямую в токсикологию, приехать или связаться по телефону со специалистами 25-й больницы Волгограда.

Полезный номер

Телефон информационного консультативного токсикологического центра: 89033778811.