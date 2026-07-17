17 июля 1942 года началась Сталинградская битва Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ровно 84 года назад 17 июля началась Сталинградская битва, которая стала переломным моментом Великой Отечественной войны. В памятную дату сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области возложили цветы к памятнику начальника УНКВД Александра Воронина и рассекретили документы о зверствах немецко-румынских оккупантов в селах под Сталинградом.

Грабежи, насилие и убийства мирных жителей начались с первых дней оккупации. Германское командование без жалости истребляло неугодных им лиц, особенно коммунистов и комсомольцев. Немецкие военные чины издевались и грабили, учиняли массовые обыски квартир и домов, забирали еду, одежду, обувь – все, что можно было унести. Настоящие зверства творили оккупанты в городе Серафимович, хуторе Тормосино, селе Жутово-Первый и в десятках других поселений. Массовые факты расстрелов и издевательств в рассекреченных документах из архивов сталинградских чекистов.

«Гитлеровские головорезы грабили, насиловали, избивали и расстреливали взрослых и детей»

В акте от 6 декабря 1942 года сказано: «… Четыре месяца село Жутово-Первый Сталинградской области находилось под властью немецко-румынских оккупантов. Первые три дня немецким солдатам были предоставлены для свободного разгула и грабежа. Пьяные гитлеровские головорезы грабили, насиловали женщин и девушек, избивали и расстреливали взрослых и детей…была сделана перепись населения, учет скота, птицы и другого имущества. И гитлеровцы приступили к «организованному» грабежу и истреблению людей… По предварительному подсчету правления колхоза, немецко-румынские захватчики причинили колхозникам убыток на три миллиона рублей. Но, и этого оказалось мало для палачей…».

«Огороды и места, внушающие подозрения, простреливаются ружейно-пулеметным огнем»

Еще в одной рассекреченной справке говорится, что с 15-17 июля по 12 августа 1942 года войсками противника были оккупированы Клетский, Чернышковский, Тормосиновский, Котельниковский, Верхне-Курмоярский, Нижне-Чирский, Ворошиловский, Перелазовский, Серафимовичский, Кагановичский районы Сталинградской области и частично Калачевский район правого берега Дона.

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

«Вражеские войска в районах Сталинградской и Ростовской областей с момента оккупации населенных пунктов проводят грабеж оставшихся колхозников, отбирают индивидуальный скот, птицу, хлеб и другие продукты, а также ценные домашние вещи».

«Там, где колхозники разобрали колхозное имущество, немцы в порядке приказа обязывают население в 24 часа снести все имущество колхозов и сдать в распоряжение немецких властей. В специально вывешенных по этому вопросу приказах предусмотрен расстрел лиц, уклоняющихся от возврата имущества».

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

«Отмечаются отдельные факты открытого недовольства. Так, колхозница [фамилия стерта], имеющая 4 малолетних детей, просила не отбирать у нее корову и после отказа ей в этом, она обозвала немецкого офицера грабителем, который тут же ее застрелил».

«Огороды и места, внушающие подозрения, простреливаются ружейно-пулеметным огнем, после чего следуют повальные обыски квартир местных жителей. Движение по селам в ночное время запрещено. По селам, грунтовым, полевым и шоссейным дорогам несется патрульная служба. В полях, лесах и оврагах производятся частые облавы».

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

«Заложники будут расстреляны»

Жители города Серафимович, как и многих других поселений, вели партизанскую войну. Портили немцам связь, передавали данные об оккупантах красноармейцам. Фашисты брали мирных жителей в заложники, чтобы их соседи не вздумали повторить.

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

«Чтобы положить предел повторению этого в будущем "20 местных обывателей" взяты заложниками, при повторении подобных злоумышленных поступков заложники будут расстреляны. Заложники останутся в заключении на неопределенное время. Задача местных обывателей, чтобы не было подобных злоумышленных поступков. Все, что приносит зло немцам, должно быть исключено в будущем. Обывателям города Серафимовича запрещается покидать город, последние дома составляют границу города, под страхом смерти запрещается находится в местах сражения», - говорится в одном из приказов оккупантов.

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

«Все местные обыватели, которые до сегодняшнего дня 16 августа не эвакуированы, должны еще сегодня быть внесены в списки к уличным старостам, т.е. которые эвакуируются сегодня вписываться не должны, кто 16 августа ночью после 21 часов будет встречен в городе не вписанными в списки, будут расстреляны», - еще один приказ городского коменданта Серафимовича от 15 августа 1942 года.

Рассекреченные документы о зверствах немецко-румынских оккупантов под Сталинградом.

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