Волгоградского девятиклассника оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление учителя в соцсети

Прокуратура наказала ученика за оскорбление педагога. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде девятиклассник поплатился рублем за оскорбление учителя. Школьника оштрафовали на 5 тысяч рублей за видеоролик, который он выложил в социальную сеть, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Все началось в мае 2026 года. Ученик 9-го класса одной из школ Ворошиловского района решил «пошутить» и снял видеоролик. В нем он разместил бранные подписи в адрес своего учителя, а также показал нецензурные жесты. Ролик он выложил в социальную сеть. Видео быстро разлетелось — его увидели не только одноклассники и другие ученики школы, но и совершенно незнакомые люди.

Педагог, узнав о таком «творчестве», не стал молчать. Учитель обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что действия школьника подпадают под административную статью.

Оказалось, что за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме, предусмотрена ответственность. А если это сделано публично, да еще и с использованием интернета, наказание становится строже.

- В этой связи ученик привлечен к административной ответственности за оскорбление с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также подросток поставлен на профилактический учет, - уточнили в надзорном ведомстве.