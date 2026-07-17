Волгоградские медики спасли годовалую девочку после пожара

Врачи спасли ребенка. Фото: архив.

В Волгограде врачи спасли годовалую девочку, которая отравилась угарным газом во время пожара. Она жива, здорова и больше ничего не угрожает ее жизни, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Все случилось 3 июля 2026 года. На подстанцию скорой помощи поступил тревожный вызов — горел жилой дом. Счет шел на секунды. Бригада медиков сорвалась на место мгновенно. Когда они приехали, сотрудники МЧС уже вынесли из огня маленькую девочку. Ребенок был без сознания. Врачи говорят, что это было тяжелое отравление продуктами горения — малышка надышалась дымом.

Фельдшер, которая первой оказалась на месте, сделала девочке ингаляцию кислородом. Параллельно вызвала подмогу — врачебную бригаду. Пока одни медики боролись за жизнь ребенка на месте, другие уже мчались к ним на помощь.

Врачебная бригада приехала быстро. Они продолжили реанимационные мероприятия и экстренно повезли девочку в больницу скорой медицинской помощи №25. Всю дорогу медики не отходили от малышки, делали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.

В больнице девочку положили в стационар. Врачи назначили комплексное лечение. И вот спустя несколько дней маленькую пациентку выписали домой. Она полностью поправилась. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кстати, развитие экстренной медицинской помощи в Волгоградской области продолжается. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сделать так, чтобы помощь приходила как можно быстрее. Для этого используют ресурсы нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе развивают санитарную авиацию, открывают трассовые медпункты, обновляют автопарк машин скорой помощи. Маршрутизацию пациентов оптимизируют, а единая дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно, чтобы ни один вызов не остался без ответа.