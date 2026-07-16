Клиентам «Пилара» стали доступны более 30 новых АМС на территории Волгоградской области

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С начала 2026 года компания ввела в эксплуатацию более 70 новых объектов антенно-мачтовых сооружений (АМС) в макрорегионе «Юг». Из них более 30 расположены в Волгоградской области.

Волгоградская область сохраняет высокий объем строительства в структуре развития башенной инфраструктуры «Пилар». В 2025 году компания увеличила объем строительства антенно-мачтовых сооружений в регионе на 36% год к году, а с начала текущего – ввела в эксплуатацию еще свыше 30 новых объектов. Они расположены в Волгограде, Волжском, Жирновске, Камышине и Калаче-на-Дону, а также Даниловском, Дубовском, Иловлинском, Ленинском, Светлоярском, Среднеахтубинском и Чернышковском районах. Всего в управлении компании в регионе сегодня находится более 530 АМС.

Помимо Волгоградской области компания реализовала строительство новых объектов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, а также в Республике Адыгее. Часть проектов была реализована в труднодоступных районах, на участках вдоль ключевых транспортных маршрутов, а также в зонах с высоким потенциалом экономического развития.

Развитие башенной инфраструктуры позволяет операторам связи масштабировать сети без строительства собственных антенно-мачтовых сооружений. Использование готовых площадок сокращает сроки ввода оборудования в эксплуатацию и оптимизирует капитальные затраты. На инфраструктуре «Пилар» размещаются базовые станции и ретрансляторы, оборудование телерадиовещания, системы мониторинга, промышленной связи и другие цифровые сервисы. Сегодня каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор связи, а каждый четвертый – телерадиовещатель.

По итогам прошлого года башенная компания «Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов, увеличив парк АМС на 22%. Поддерживать рекордные темпы позволяют собственные бригады строительно-монтажного управления (СМУ), которые обеспечивают комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. В регионах присутствия компании действуют более 35 специализированных бригад. Из них 10 базируются в макрорегионе «Юг» Т2.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«Юг России остается одним из наиболее динамичных макрорегионов с точки зрения развития телеком-инфраструктуры. Масштабные проекты требуют высокой готовности башенной инфраструктуры. Для “Пилара” это означает не просто увеличение количества объектов, а создание надежной основы, которая позволит операторам быстро масштабировать сети без дополнительных временных затрат на возведение собственных площадок. Именно поэтому мы последовательно развиваем собственный портфель антенно-мачтовых сооружений и расширяем возможности для совместного размещения оборудования».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Реализация проектов на юге России требует устойчивой партнерской модели, позволяющей одновременно работать в нескольких регионах и выдерживать заданные сроки строительства. Сотрудничество с “Пиларом” закрывает эту потребность за счет выстроенной системы организации работ и единых подходов к качеству на всех объектах. Это позволяет сохранять высокую скорость реализации инфраструктурных проектов и поддерживать единые стандарты качества на всей территории макрорегиона».

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