Система адаптации ЕвроХим-ВолгаКалия получила гран-при Recruitment Awards 2026

Фото: Ирина СИМОНОВА

Команда Дирекции по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия в Москве приняла участие в церемонии награждения премии Recruitment Awards 2026, где получила престижную награду за реализацию уникального проекта по изменению системы адаптации на ЕвроХим-ВолгаКалии в номинации «Лучшая практика для эффективного онбординга».

Площадка ВолгаКалия стала пилотной среди горнорудных предприятий, а сам проект показал возможность глобального изменения подхода к приему и адаптации новых сотрудников. Несколько ключевых элементов новой системы: проведение Единого дня приема, который включает прохождение обучения и обязательных инструктажей, организацию автоматизированных опросов обратной связи по истечении 15-30-90 дней с момента приема на работу, участие в специально разработанной игре-погружении «Первый калийный на Юге России».

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Мы целились запустить унифицированный и прозрачный процесс, который помогает новым сотрудниками быстрее влиться в коллектив, почувствовать себя частью большой команды и выйти на полную индивидуальную производительность как можно скорее, — отметила Инга Гордиенко, заместитель генерального директора — директор по персоналу горнорудных-предприятий. — Благодаря активному участию и включению в проект сотрудников с различным функционалом мы быстро решили внутренние организационные задачи: процесс приема для новых сотрудников стал менее бюрократизированным, но при этом он полностью соответствует всем нормам трудового законодательства».

Как отмечают специалисты, проект является кросс-функциональным. Он потребовал пересмотра процессов, связанных с трудоустройством новых сотрудников не только в управлении подбора, но и в других службах: учебном центре, управлении промышленной безопасности и других ключевых подразделениях.

«В обновленном подходе к системе адаптации мы уделяем особое внимание корпоративной культуре и погружению сотрудников в социальную и общественную жизнь компании, — рассказала Елена Вилисова, начальник управления по подбору и адаптации. — Мы внимательно изучаем обратную связь, которую оставляют сотрудники во время прохождения опросов по адаптации через 15-30-90 дней после трудоустройства. Эти предложения помогают нам постоянно совершенствовать процесс».

Планируется, что в 2026-2027 годах успешный опыт Единого дня приема будет тиражироваться на горнорудных предприятиях компании.