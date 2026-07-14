Волгоградка Антонина Козлова стала лауреатом премии «Все для Победы!»

Победителем в номинации «Гуманитарная миссия» стала волгоградка Антонина Козлова. Фото: Национальный центр «Россия»

В Национальном центре «Россия» на форуме 13 июля наградили лауреатов премии Народного фронта «Все для Победы!». Церемония прошла с участием президента Владимира Путина. Чествовали волонтеров, которые внесли значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей. Победителем в номинации «Гуманитарная миссия» стала волгоградка Антонина Козлова. Награду вручила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

В обычной жизни Антонина Козлова - врач-терапевт. Работает онкологом-маммологом в Волгоградском онкодиспансере и преподает на кафедре безопасности жизнедеятельности в ВолгГМУ. Учит студентов тактической и военной медицине, а также безопасности жизнедеятельности. Также она координатор Молодежки Народного фронта в Волгоградской области.

Волгоградцы на форуме. Фото: ОНФ

Антонина помогает военнослужащим, организует сбор и доставку гуманитарных грузов в новые и приграничные регионы, участвует в спасательных операциях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Она входит в группу быстрого реагирования в Волгоградской области. При ракетной и беспилотной угрозе эвакуирует пострадавших, обустраивает пункты временного размещения, помогает восстанавливать поврежденные дома, убирать осколки и разбирать завалы.

Волгоградка организовала системный сбор гуманитарной помощи. Ее команда отправила 14 фур в Дагестан. Также она собирала добровольцев для помощи Дагестану после наводнения и Туапсе после разлива мазута. Сама Антонина выезжала помогать в новые регионы и Курскую область, работала в госпиталях и с жителями.