Волгоград стал вторым в России по скорости электротранспорта после модернизации

Средняя скорость трамваев выросла до 26 км/ч. Фото: Волгоградская областная дума.

В Волгограде подвели первые итоги масштабного обновления электротранспорта. 13 июля 2026 года на заседании парламентского комитета уточнили, что в развитие трамваев и троллейбусов вложили свыше 12 миллиардов рублей. Это позволило городу-герою выйти на второе место в стране по скорости движения общественного транспорта, уступив только Москве, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный парламент.

Одним из самых заметных результатов стало увеличение средней скорости движения общественного транспорта до 26 километров в час. Благодаря этому город-герой занял второе место в рейтинге городов России по скорости, уступив лишь столице.

В рамках концессионного соглашения провели масштабную реконструкцию наземной части скоростного трамвая. Участок от станции «Баррикады» до ТРК «Европа-сити Молл» полностью обновили. Старую рельсошпальную решетку заменили на бесшовную, что сделало движение трамваев более плавным и тихим.

Также на маршрутах скоростного трамвая установили современные остановочные павильоны. Они оснащены информационными табло, которые показывают время прибытия транспорта, и высокими платформами, что делает посадку и высадку пассажиров более удобной. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями – для них смонтировали 16 подъемников.

Большое внимание уделили и модернизации станций. На «Площади Ленина» и «Комсомольской» обновили все четыре эскалатора. Для бесперебойной работы трамваев реконструировали четыре тяговые подстанции в Тракторозаводском районе. Кроме того, обновили более 5 километров трамвайных путей и почти 15 километров контактной сети трамвая №2. Кроме того, город получил 62 новых вагона.

- Развитие современной системы мобильного электротранспорта – это стратегический шаг к повышению качества жизни в нашем регионе. Комфортные, доступные и экологичные трамваи и электробусы становятся неотъемлемой частью развивающегося города, делают его удобнее и для местных жителей, и тем более наших гостей, потому что Волгоград – это еще и город с огромным туристическим потенциалом, – заявил председатель комитета Волгоградской облдумы по дорожно-транспортному комплексу Александр Чечуров.