Битва заводов: «Ростелеком» и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленный предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре «Мир Танков». Регистрация на кибертурнир «Битва заводов» открыта до 13 июля 2026 года.

В «Битве заводов» могут принять участие как новички, так и опытные игроки. Главное условие — все участники команды должны быть сотрудниками одного промышленного предприятия. От каждого предприятия может быть заявлена только одна команда.

Соревнование пройдет в командном формате «7х7», предполагающем участие семи основных игроков и до двух запасных. Отборочный онлайн-турнир состоится с 25 июля по 16 августа 2026 года. Финал «Битвы заводов» пройдет в очном формате 13 сентября 2026 года, в День танкиста, в Московском кластере видеоигр и анимации.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«На протяжении многих лет “Ростелеком” проводил кибертурниры для сотрудников промышленных предприятий на региональном уровне. Вместе с коллегами из РСПП мы приняли решение масштабировать “Битву заводов” на федеральный уровень. Теперь сотрудники промышленного сектора со всей страны могут проявить себя в киберспорте, укрепить командный дух и расширить профессиональные связи».

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

«Рады, что “Битва заводов” вышла на федеральный уровень. Онлайн-игры — это увлечение миллионов людей по всей стране, и сотрудники заводов не являются исключением. Считаем, что подобные мероприятия помогают привлечь большую аудиторию из разных отраслей, тем самым способствуя развитию отечественных креативных индустрий».

Борис Добродеев, генеральный директор игровой студии «Леста»:

«Киберспорт все чаще становится частью корпоративной культуры разных компаний, и “Битва заводов” станет ярким примером того, как это может работать. “Мир танков” идеально подходит для кибертурнира федерального уровня. Это знаковая игра, которая за 16 лет своего существования превратилась в настоящее культурное явление, знакомое каждому жителю нашей страны. В ней побеждают те, кто умеет выстраивать стратегию, действовать сообща и быстро осваивать новое. Такие навыки пригодятся в любой профессии».

Участие в «Битве заводов» уже подтвердили около 30 промышленных предприятий России. Заявки принимаются по адресу электронной почты: bitva_zavodov@rt.ru.

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