«Новые люди» дали старт акции в поддержку фермеров «Новый урожай»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Мероприятие открыл вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Акция была приурочена к началу сезона сбора раннего урожая, который уже активно идет в южных регионах России. В начале июля 2026 года в Волгоградской области уже собрано 51,5 тыс. тонн ранних овощей. В регионе действует уникальная система «агроагрегаторов», которая помогает малым производителям выходить на стабильный рынок сбыта своей продукции.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В рамках акции состоялась выставка-ярмарка местных производителей, где жители и гости города познакомились с уникальной фермерской продукцией региона: натуральными продуктами от местных производителей и редкими гастрономическими находками, в том числе мед, варенье из арбуза, тутовника и другие необычные угощения, отражающие гастрономические традиции региона. Всего в акции приняли участие более тысячи посетителей и 20 фермеров.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Среди участников ярмарки — хозяйка молочной фермы Марина Андреева, которая выращивает редкую джерсейскую породу коров, делает творог и другие продукты из их молока. Супруги Елена и Юрий Ковалёвы сохраняют и развивают старинную традицию арбузоварение. Евгения и Михаил Пальгуновы развивают сыроварню. Семья постоянно совершенствует рецепты и учится: Михаил в 51 год начал осваивать профессии зоотехника и тракториста.

Владислав Даванков провел открытую встречу с фермерами, где обсудил предложения партии по поддержки отрасли. Среди инициатив — создание постоянных фермерских уголков в торговых сетях для повышения узнаваемости местной продукции и муниципальные льготы на землю для малых хозяйств.

«На фермерах держится продовольственная безопасность нашей страны. Поэтому их нужно поддерживать. В Волгоградской области появились фермерские уголки. Есть большой потенциал, возможность показать свой продукт. Конечно, приятнее потреблять те продукты, которые производятся рядом. Всегда можно навести справки, узнать, что в мед не добавляют сахар, а чай по-настоящему вкусный», — отметил Владислав Даванков.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Акция «Новый урожай» стала возможностью для производителей представить свою продукцию широкой аудитории, а для посетителей — поддержать местный бизнес и открыть для себя новые вкусы. Проект призван привлечь внимание к труду фермеров и показать разнообразие российских продуктов, созданных в разных уголках страны.

Партия «Новые люди» последовательно развивает инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также продвижению российских брендов. Партия проводит акции «Меняй на российское!» для поддержки дизайнеров из регионов, которые открыли собственные бренды после ухода западных компаний, и ярмарки «В России вкуснее», где местные фермеры продвигают свою продукцию. На законодательном уровне депутаты партии выступают за снижение административной нагрузки и создание справедливых условий для развития региональных предприятий.