ESTEO объявляет цену и старт предзаказов на премиальный внедорожник V27

Фото: ООО «Арконт ЯЛР»

Премиальный автомобильный бренд ESTEO представляет новый V27 — флагманский внедорожник V-серии, воплощенный в современном инженерном видении и созданный для дальних маршрутов, сложных дорожных условий и уверенной эксплуатации в широком диапазоне температур.

Фото: ООО «Арконт ЯЛР»

В основе ESTEO V27 лежит последовательная гибридная система Golden REEV: движение автомобиля обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель работает как генератор, подзаряжая батарею. Термический КПД двигателя достигает внушительных 45,79%, а энергоэффективность генераторной установки составляет 3,71 кВт·ч на литр топлива. Совокупный запас хода премиального флагманского внедорожника превышает 800 км, что открывает новые возможности для продолжительных путешествий. Интеллектуальный полный привод i-AWD обеспечивает уверенную динамику и разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Фото: ООО «Арконт ЯЛР»

ESTEO V27 создан с учетом российских дорожных и климатических условий. Интеллектуальная система терморегулирования батареи поддерживает оптимальный режим при отрицательных температурах, сохраняя стабильную работу гибридной силовой установки, полную мощность и динамику даже в самые суровые морозы.

Габариты внедорожника составляют 5045 мм в длину, 1976 мм в ширину, 1894 мм в высоту, а колесная база равна 2900 мм. Силовая структура кузова ESTEO V27 выполнена из высокопрочной стали, доля которой превышает 76%, а жесткость на кручение достигает впечатляющих 32 000 Н·м/°.

Фото: ООО «Арконт ЯЛР»

Внедорожник получил дорожный просвет 220 мм и способен преодолевать подъемы с уклоном до 60%. Интеллектуальный полный привод i-AWD обеспечивает быстрый отклик и гибкое распределение тяги между колесами. Силовая установка способна развивать 505 Н·м крутящего момента, помогая сохранять уверенность на сложных покрытиях и эффективно адаптироваться к самым разнообразным дорожным условиям. Модель успешно прошла официальную сертификацию внедорожных качеств от экспертного центра CATARC.

Внутреннее пространство ESTEO V27 продумано до мелочей, где каждая деталь подчинена идее безупречного комфорта и эргономики уровня премиум-класса. Панорамная крыша со специальным стеклом блокирует до 99,9% ультрафиолетового излучения, а в ночное время создает атмосферный эффект «звездного неба». При складывании сидений второго ряда, объем багажника увеличивается до 1800 литров, формируя дополнительное просторное и функциональное пространство для отдыха в дальних путешествиях.

Фото: ООО «Арконт ЯЛР»

В оснащение модели входят кресла с вентиляцией и обогревом, двухуровневый перчаточный ящик и встроенная система ароматизации. Бортовая мультимедиа базируется на мощном процессоре Snapdragon 8155 и графическом движке Unreal Engine 3, что обеспечивает высокую скорость работы и исключительную плавность интерфейсов.

При этом ESTEO V27 сохранил привычные физические органы управления: отдельный блок переключателей климат-контроля и шайбу выбора режимов движения на центральном тоннеле. Такое решение делает взаимодействие с ключевыми функциями автомобиля более удобным и интуитивным в повседневной эксплуатации и во время движения по сложным маршрутам.

Рекомендованная розничная стоимость технологичного и премиального внедорожника ESTEO V27 составит 5 750 000 рублей. Оформить предварительный заказ можно, обратившись в официальные дилерские центры бренда или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на сайте https://esteo.ru.

Дилерский центр ESTEO г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 19 г

Сайт: https://esteo.ru

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