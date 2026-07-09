Молодые специалисты ВолгаКалия представили свои проекты на технической конференции

Фото: Ирина СИМОНОВА

В ходе мероприятия сотрудники представили собственные проекты, нацеленные на повышение эффективности и безопасности производства, оптимизацию технологических процессов и внедрение рационализаторских решений.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Доклады вызвали живой интерес у руководителей: они внимательно выслушали участников, задали уточняющие вопросы и внесли предложения по доработке и практической реализации идей. Такой формат взаимодействия позволил не только оценить потенциал разработок, но и выстроить диалог между опытными наставниками и начинающими специалистами.

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам конференции были определены лучшие работы. Первое место разделили ведущий маркшейдер управление маркшейдерского обеспечения Юлия Минина и инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами участка релейной защиты, автоматики и электропривода Глеб Коляда. Второе место тоже досталось двум участникам: главному специалисту производственного отдела Анне Глущенко и технику участка обогащения Виктору Голикову. Третье место заняла инженер по охране труда цеха централизованного ремонта и технического обслуживания Анастасия Алтышева.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Проекты победители регионального этапа представят ЕвроХим ВолгаКалий на следующем этапе, на уровне горнорудных предприятий — там они получат дополнительную экспертную оценку и шанс на масштабирование.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Техническая конференция – это площадка для развития кадрового потенциала и поиска эффективных решений. Мы видим много сильных идей, и наша задача – помочь им дойти до внедрения», — отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Мероприятие ещё раз подтвердило, что молодёжь ЕвроХим ВолгаКалия активно вовлечена в развитие предприятия и готова предлагать инновационные подходы для решения производственных задач.