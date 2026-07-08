В Волжском политехническом техникуме впервые состоялся выпуск студентов-целевиков ЕвроХим-ВолгаКалия

Фото: Ирина СИМОНОВА

Горное направление подготовки создали и оснастили при поддержке предприятия и Фонда Андрея Мельниченко. Они обеспечили техникум современным оборудованием и учебными материалами, оказали содействие в разработке образовательных программ, соответствующих требованиям производства. Кроме того, Фонд Мельниченко сделал капитальный ремонт учебных аудиторий.

Из 12 выпускников 11 человек обучались по целевой программе. Это значимое событие для техникума и предприятия: выпускники готовы приступить к работе на объектах Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Помимо этого, в техникуме реализуют совместную с Фондом Мельниченко программу профессионалитета по специальности «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Сейчас студенты этого направления учатся на втором курсе — группа насчитывает 25 человек. В этом году планируется набрать ещё 25 студентов.

На торжественной церемонии вручения дипломов присутствовали председатель профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Ольга Косарева и начальник управления оценки, обучения и развития персонала — учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало. Они поздравили выпускников с окончанием учёбы и сказали напутственные слова.

«Мы рады, что можем поддерживать молодых специалистов и давать им возможность получить качественное образование с перспективой трудоустройства», — отметила Марина Зезекало.

ЕвроХим-ВолгаКалий на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с техникумом. Предприятие регулярно принимает студентов Волжского политехнического техникума на производственной площадке комбината, организует практикумы, проводит для гостей экскурсии по важнейшим объектам комбината.