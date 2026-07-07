В Волгограде власти сообщили об успехе введения одностороннего движения в центре

Володарского удалось разгрузить, говорят в мэрии. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пока многие автомобилисты ругаются на пробки, которые, по их словам, возникли после введения одностороннего движения на улицах Пархоменко, Новороссийской, Володарского, в администрации говорят о том, что ситуация с заторами улучшилась, улицы удалось разгрузить. Этому предшествовала большая работа по регулированию фаз светофоров. В мэрии заявили, что поток машин по этим улицам наконец-то поехал.

- Единственное, у нас сейчас заторовая ситуация складывается на улице Комсомольской. Здесь 800 машин в час едет. Мы попросили сейчас «Высшую школу экономики» проработать фазы светофоров на пересечении Комсомольской и проспекта Ленина, без ущерба других направлений, - говорят в комитете транспорта и дорожного хозяйства.

На логичный вопрос многих волгоградцев, почему было не сделать одностороннее движение по Пархоменко вниз, а по Новороссийской вверх – что было бы удобнее всем - в мэрии ответили, что вообще-то так и хотели сделать.

- Изначально именно так все и предполагалось. Но при согласовании работы с ГИБДД нам сказали, что мы живем не в Японии, не в Англии, надо по часовой стрелке пропускать транспорт, поэтому мы переделали проект в том направлении, в которое сейчас едем.

За ситуацией на этих улицах власти наблюдают постоянно и постоянно что-то донастраивают.

- Любая транспортная схема, а когда она вводится, так или иначе претерпевает стадию адаптации. Привыкает и водитель, и пассажир, и пешеход, привыкает система, потому что огромная работа была проделана по отладке, по фазам светофора, чтобы эта система двигалась. И она сейчас находится еще не в финальной стадии, фазы светофоров донастраиваются, все мониторится постоянно, каждый день, - объяснила заместитель руководителя департамента городского хозяйства Елена Славина.

Недавно водители и пешеходы увидели еще одно новшество: на пересечении Невской и Новороссийской соорудили островок безопасности.

Островок безопасности для пешеходов построили на Новороссийской. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Данный участок дороги является восьмиполосным, оборудованные островки позволят пешеходам безопасно перейти широкую проезжую часть. Схема движения на данном участке меняться не будет, - объяснили в администрации Волгограда.