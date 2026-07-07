Аферисты обманули десятки пенсионеров. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде банда аферистов, притворяясь коммунальщиками, обманула более 120 пенсионеров на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Полицейские завершили расследование уголовного дела. Теперь преступникам грозят приличные сроки.

Маскировка и обман: как действовали аферисты

История преступного сообщества началась в 2018 году. Как выяснилось, 35-летняя жительница Волгограда решила незаконно обогатиться. Она создала целую преступную организацию, у которой даже был филиал в Краснодаре. Вместе со своим 36-летним приятелем женщина разработала детальный план, как обманывать людей и забирать их деньги. В их незаконную группу вошли 17 человек, возраст которых варьировался от 25 до 50 лет. У каждого участника была своя четкая роль в этой схеме.

Полицейские задержали фигурантов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Члены группировки искали наивных пожилых людей, которые плохо разбирались в юридических вопросах. К ним они приходили под видом сотрудников коммунальных или ресурсоснабжающих организаций. Чтобы жертвы поерили, мошенники надевали специальную форму и показывали фальшивые удостоверения пожарной безопасности, газовой службы или управляющих компаний.

Негодяи убеждали пенсионеров купить оборудование для газо- и пожаробезопасности за приличные деньги. Если старики отказывались, аферисты начинали давить на них. Они угрожали отключить газ или электричество, а также выписать огромные штрафы.

Масштаб обмана и аресты

За период с февраля 2018 по февраль 2024 года члены преступного сообщества обманули 121 пенсионера. Возраст потерпевших составлял от 60 до 100 лет. Общая сумма похищенных средств достигла почти 10 миллионов рублей. Жертвы мошенников жили в Волгограде, Волжском и Краснодаре. Из-за возраста и состояния здоровья не все потерпевшие сразу понимали, что их обманули, поэтому многие обратились в полицию спустя долгое время.

В конце концов, незаконные действия членов преступного сообщества удалось пресечь. Следователь возбудил уголовное дело. В дальнейшем каждому из подозреваемых предъявили обвинения по 127 эпизодам преступлений и покушений на них. Эти действия квалифицировали по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Организация и участие в преступном сообществе».

Полицейские задержали фигурантов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

- Шестеро злоумышленников сознались в содеянном, двое — частично, девять — вину не признали, — добавили в МВД.

Расследование и передача дела в суд

В ходе расследования уголовного дела провели огромную работу. Допросили более 150 человек, назначили 82 экспертизы, провели 26 обысков. Объем уголовного дела составил 95 томов. После сбора всех необходимых доказательств материалы дела направили в Краснооктябрьский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу. Теперь им предстоит ответить за свои действия перед законом.