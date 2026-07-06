Краснодонский онлайн: «Ростелеком» обеспечил еще один поселок Волгоградской области современными услугами связи

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Специалисты провайдера смонтировали волоконно-оптический кабель протяженностью более 3,5 км и предоставили техническую возможность подключения цифровых услуг жителям 270 домохозяйств. Работы в Краснодонском выполнены за счет собственных инвестиций «Ростелекома».

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Стабильный интернет — неотъемлемое условие устойчивого развития современного села. Прежде всего, это повышение качества жизни людей. Связь с близкими, дистанционное образование, телемедицинские консультации, доступ к госуслугам, удаленная работа… Теперь жители Краснодонского, как и тысячи волгоградцев, могут все это получать за несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, цифровые услуги связи открывают новые возможности для локального бизнеса и агротуризма».

Телеком-инфраструктура в Краснодонском построена по технологии GPON — это один из самых современных способов подключения цифровой связи. Оптический кабель заводится непосредственно в дом и после присоединения к терминалу дает возможность пользоваться сразу интернетом, цифровым телевидением и телефоном. При необходимости можно подключить дополнительные цифровые сервисы. Оптоволокно гарантирует стабильность соединения и высокую скорость передачи до 1 Гбит/с даже при большом количестве одновременно работающих устройств.

Сейчас специалисты провайдера подключают в Краснодонском первых пользователей цифровых услуг. Для новых абонентов «Ростелекома» «Домашний интернет» с телевидением и мобильной связью предоставляется 30 дней бесплатно. Специальные предложения действуют и на другие услуги провайдера. «Облачное видеонаблюдение» — один из самых востребованных сервисов у жителей частных домов — также можно подключить на льготных условиях. При покупке видеокамер за полную стоимость облачное видеонаблюдение предоставляется в подарок на 14 дней, при покупке в рассрочку — на 24 месяца.

Владимир Шишкин, абонент «Ростелекома» в хуторе Краснодонский: «Признаться, сначала не понимал, зачем мне интернет. Но дети убедили, подарили ноутбук, показали, как новости читать, как погоду смотреть, фильмы. Теперь я могу записаться к врачу, узнать, какие льготы и социальные выплаты мне назначены. Раньше приходилось ездить в город, а сейчас все под рукой. Интернет не просто облегчает жизнь — он дарит нам, пенсионерам, время, которое можно провести с близкими, пообщаться со старыми друзьями или интересно организовать свой досуг. Это бесценно».

Для того чтобы стать абонентом «Ростелекома», достаточно подать заявку на сайте. Покупать заранее ничего не нужно. Специалисты провайдера помогут подобрать необходимые устройства, доставят и установят их по адресу в удобное время. Если нет возможности приобрести оборудование за полную стоимость, его можно арендовать или взять в рассрочку. Интернет и другие опции становятся доступными сразу после окончания работ мастера. Монтаж и настройка производятся бесплатно и в среднем занимают не более двух часов.

Узнать подробную информацию о подключении сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800, а также на сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: 2W5zFJBhRU5