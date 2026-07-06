Российские решения в ИТ и цифровая инфраструктура, индустрия видеоигр и отечественный гейминг: подведены федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций.

10 победители в федеральном этапе, это участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях. В августе они поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО, одна из которых наша землячка, журналистка из Волгограда Кондратова Татьяна со своей работой, «Подай голос, покажи лицо — биометрия добралась до российских школ».

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

От Южного федерального округа в Арктику поедут двое победителей.

Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов.

В специальных номинациях статистика поданных работ такова: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — 60 работ, «Фундамент цифровизации» от «Базиса» (крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой) — 18, «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» — 88; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома» — 113; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 80.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В состав федерального жюри вошли:

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Дмитрий Захаров — журналист;

Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»;

Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома»;

Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;

Александр Попов — PR-директор «Базиса»;

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.

Подробная информация — на сайте проекта.