В Волгоград стали чаще прилетать москвичи и петербуржцы

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По данным обезличенной аналитики Билайна, почти на 20% увеличилось число прилетавших в Волгоград туристов в мае 2026 года (по сравнению с маем 2025 года).

Из общего числа иногородних клиентов Билайна, посетивших город-герой через «воздушные ворота», четверть – туристы из Москвы и Петербурга, причем число пассажиров из двух российских столиц по сравнению с маем прошлого года выросло на 20%.

В топ-10 по числу пассажиров также вошли Элиста, Ростова-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Кемерово, Саратов и Краснодар.

Директор Волгоградского отделения Билайна Егор Лопушков:

«Сеть Билайна в аэропорту работает стабильно и в летний период готова к любым нагрузкам. В мае пассажиры скачали и отправили более 2 тыс. гигабайт. Этот можно сравнить с 600 тыс. музыкальных треков, прослушанных онлайн. Скорость нашего мобильного интернета позволяет комфортно пользоваться любыми онлайн-сервисами на всей территории аэропорта, в том числе в зонах ожидания».

Клиенты Билайна в аэропорту также активнее общались по телефону: в мае 2026 года они проговорили на 60% больше, чем в этот же месяц годом ранее.

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