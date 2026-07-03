Водителям станет проще искать АЗС с топливом

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Водители смогут быстрее находить автозаправки с горючим благодаря новой разработке Яндекса. Компания начала тестировать интерактивную карту, которая показывает АЗС, где недавно были заправки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Карта работает на основе обезличенных данных о проливах горючего, произошедших в течение последнего часа. На сегодняшний день в программу уже включено более 10 тысяч автозаправочных станций по всей стране.

Пока что протестировать новинку смогут только водители такси. Именно они вынуждены заезжать на заправки гораздо чаще обычных автомобилистов, поэтому для них такая карта станет отличным помощником в экономии времени. С её помощью можно будет быстро обнаружить ближайшую АЗС, уточнить, когда там в последний раз завершали заправку автомобиля, и проложить удобный маршрут.

Для того чтобы информация на карте обновлялась как можно быстрее, разработчики попросили таксистов участвовать в коротких опросах.

По итогам эксперимента компания примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов.