Масштабный фестиваль для бизнес-сообщества в этом году охватывает 26 городов – от Владивостока до Калининграда

Фото: пресс-служба Сбер

Гостями события стали более 2 100 предпринимателей, стартаперов и экспертов рынка. В этом году в центре обсуждения – «Устойчивость бизнеса» в непростой период». Спикеры деловой программы рассказали, как сохранить компанию «на плаву», поддержать баланс в отношениях с командой и с партнёрами, а также стабильность в прибыли и в своём окружении.

Среди спикеров – основатель компании Batyrev Consulting Group Максим Батырев, призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, актриса, телеведущая и продюсер Юлия Меньшова.

Во время деловой программы Бизнес-Феста участники могли задать вопросы известным предпринимателям, пообщаться со спикерами и разобрать актуальные бизнес-кейсы вместе с экспертами, найти новые ценные инсайты. На фестивале организовали нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнёров.

Ян Федченко, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Классно, что волгоградский Бизнес-Фест собрал столько энергичных, амбициозных людей – тех, кто не просто ведёт своё дело, а создаёт будущее региона. Сегодня мы обсуждали, как сделать бизнес устойчивым в меняющемся мире. Мы говорили о том, как сохранять стабильность, чтобы бизнес не просто существовал, а рос, масштабировался. В любом деле предпринимателю важна не просто информация, а «живая» поддержка – возможность найти тех, кто уже прошёл через трудности или переживает их сейчас, и не оставаться наедине с вызовами. Настоящая устойчивость рождается из человеческих связей, и мы создаём такие пространства по всей России!»