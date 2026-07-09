В Волгограде облдума приняла закон о мемориальном комплексе участникам СВО

Мемориальный комплекс строят для сохранения исторической памяти и правды. Фото: проект.

Депутаты волгоградской Облдумы в первом и втором чтении приняли закон о мемориальном комплексе, посвященном подвигу участников СВО, который в этом году появится у Мамаева кургана. На заседание, которое провел председатель облдумы Александр Блошкин, пришел губернатор Андрей Бочаров. Благодаря принятому правовому акту «Монумент «Подвиг защитников Отечества – участников специальной военной операции» и музей СВО получили правовой статус. Как отметили в облдуме, это обеспечит сохранность комплекса и подчеркнет его смыслы: преемственность поколений и защита исторической памяти, веры, традиционных ценностей, готовность граждан встать на защиту Отечества, уничтожение фашистской идеологии и нацизма при выполнении боевых задач СВО.

- Особенно ценно и важно, что основу музейного комплекса, посвященного специальной военной операции, составят материалы и документы обо всех жителях Волгоградской области, выполнявших задачи спецоперации, о мужестве и героизме современных защитников Отечества. Утверждение высокого правового статуса мемориального комплекса станет весомым вкладом в сохранение исторического наследия нашей страны, сбережение исторической правды и памяти о героях нашего времени, - сказал во вступительном слове губернатор Андрей Бочаров

- Создание мемориального комплекса станет символом неделимой связи памяти о героях Великой Отечественной войны и нынешних героях – участниках специальной военной операции, а также еще одной площадкой по сохранению исторической правды и противодействию фальсификации истории, - добавил Александр Блошкин.

В думе отмечают, что в обсуждении концепции мемориала приняли участие около 100 тысяч волгоградцев. Мемориал отливают в студии имени Грекова, представителем которой был и автор мемориального комплекса на Мамаевом кургане Евгений Вучетич. Строительство музея уже в завершающей стадии, идет работа над его внутренним наполнением.

Как отметил депутат облдумы, участник СВО Александр Нелепин, это очень важно для всех, кто сейчас с оружием в руках защищает страну.

СПРАВКА «КП»

Над памятником СВО работает студия имени Митрофана Грекова – единственное в мире творческое объединение художников. Студия хранит традиции русского и советского реалистического искусства, работает над произведениями батальной и патриотической тематики. В этой студии работал автор легендарного памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане Евгений Вучетич. Также художники расписывали храм Всех святых в Волгограде. Авторы многих монументальных полотен, в том числе диорам в музеях и храмах Москвы и России, отлично справились с задачей. Работают авторы и за рубежом.

В студии 32 художника и скульптора. Главный архитектор студии Алексей Темников. По его словам, при создании мемориала для Мамаева кургана авторы опирались на художественное наследие Вучетича.

- Например, это обнаженный торс нашего главного героя и обнаженный торс защитника Сталинграда, который при подъеме на Мамаев курган встречает посетителей, – рассказал Алексей Темников. – У Вучетича еще есть змееборцы – два бойца борются со змеями, а у нас гидра уже раздавлена ногой воина, нашего современника. Есть прямые отсылки и к подпорным стенам-руинам на Мамаевом кургане.

Выливают памятник участникам СВО из стеклофибробетона, который не боится влаги. Напомним, на стенах мемориала можно будет увидеть отрывки из реальных писем бойцов спецоперации своим семьям. Центром скульптурной композиции станет солдат с обнаженным торсом.