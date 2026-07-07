«Мобильный карьерный центр» ВолгаКалия — призер двух престижных отраслевых премий

Фото: Ирина СИМОНОВА

Проект «Работа едет к вам!» получил «серебро» Recruitment Awards 2026 – конкурса в области подбора и адаптации персонала, а также «бронзу» на Employer Brand Awards 2026 — в нем участвовали проекты по развитию бренда работодателя.

Основная задача мобильных карьерных центров «Работа едет к вам!» — повысить узнаваемость и доверие к брендам предприятий ЕвроХим-ВолгаКалий, Усольский калийный комбинат, Ковдорский ГОК и привлечь будущих работников из регионов присутствия. С 2024 года мобильные карьерные центры работают для всех горнорудных предприятий компании.

«Ситуация на рынке труда мотивирует на поиск нестандартных решений, — отметила Инга Гордиенко, заместитель генерального директора — директор по персоналу горнорудных предприятий. — Для кандидатов сейчас важно не просто слышать о компании, а увидеть её лично, получить живой контакт. Мобильные карьерные центры позволяют говорить с аудиторией на её языке и через понятные ей каналы — это инвестиция в лояльный персонал и бренд компании».

Проект охватил уже 28 городов в шести регионах России: Волгоградской, Ростовской, Мурманской, Кемеровской областях, Пермском крае и Башкортостане. За два сезона работы в мобильные карьерные центры пришло более 3 000 человек, ещё столько же кандидатов оставили заявки онлайн. Каждый четвертый кандидат, принятый на работу с 2025 года, трудоустроен через проект «Мобильные карьерные центры».

В целом, проект представляет собой мобильные передвижные карьерные стенды, которые могут быть установлены на карьерных мероприятиях, в ВУЗах, на площадках в торговых центрах, на крупных городских и краевых мероприятиях. Стенды оснащены всем необходимым для работы с кандидатами, что позволяет рекрутерам сразу проводить собеседование и общаться с будущими работниками прямо на месте. Такой формат помогает рассказать о компании, ответить на все возникающие вопросы и наладить доверительные отношения.