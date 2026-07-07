Цифровая медицина: «Ростелеком» подключил интернет для сети лабораторий в Волгограде и Астрахани

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Технические специалисты национального провайдера подключили пять филиалов медицинской организации в Астрахани и один в Волгограде. Сотрудникам лабораторий теперь доступен интернет со скоростью 200 Мбит/с и другие цифровые сервисы.

Александр Решетников, директор филиала «Нижне-Волжского лабораторного центра» в Астрахани: «Специалисты “Ростелекома” помогли нам решить задачу обеспечения стабильного и быстрого интернета для наших филиалов в регионе. Надежное соединение критически важно для передачи результатов анализов, консультаций со специалистами и внедрения новых цифровых решений. Это инвестиция в качественное обслуживание наших пациентов».

«Интернет для бизнеса» обеспечивает высокую скорость доступа к сети и надежное качество интернет-связи. Специалисты компании предоставляют услуги по стандартам SLA и гарантируют бесперебойную работу онлайн-сервисов и инструментов для бизнеса. Встроенные решения помогают защитить сеть от перегрузок и кибератак. Клиенты могут рассчитывать на помощь в любое время — служба поддержки работает круглосуточно. Интеграция с облачными сервисами позволяет использовать возможности телемедицины и удаленной диагностики.

Алексей Яковенко, директор Астраханского филиала «Ростелекома»: «Наша компания продолжает развивать инфраструктуру для медицинских учреждений, поддерживая цифровую трансформацию здравоохранения. Подключение сети лабораторий KDL — важный шаг в цифровизации медицинской сферы региона. Надежная связь позволит оптимизировать рабочие процессы и обеспечить пациентов более качественными услугами».

Уточнить информацию или оставить заявку на подключение сервисов «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно по номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

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