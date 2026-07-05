Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
Волгоград приходит в себя после большого стадионного концерта группы «Руки вверх». Со второй попытки Сергею Жукову удалось собрать «Волгоград Арену» (в 2021 году это не получилось из-за короновирусных ограничений). Трибуны стадиона были забиты под самую крышу, в фанзоне и на танцполе было не протолкнуться. Публикуем фото и видео с концерта группы «Руки вверх» 4 июля 2026 года в Волгограде.
Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
- Я безумно счастлив сегодня видеть этот аншлаг на этом знаменитом стадионе! – признался Сергей Жуков. - И, конечно же, я безумно счастлив, что все вы сегодня здесь вместе с нами совершите большое и красивое путешествие. Знаете куда? Путешествие в ваше детство! Сегодня каждый из вас вспомнит самые яркие мгновения своей юности, школьные годы, студенчество. Сегодня все пролетит перед вашими глазами, и я обещаю вам, друзья, что каждый из вас сегодня немножечко, но помолодеет!
Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
Машина времени, на которой Сергей Жуков пообещал прокатить всех присутствующих, завелась с первых нот. Артисты немного задержали выход на сцену – примерно на полчаса. Но с первых секунд многотысячный стадион окунулся в любимые песни, на которых выросло не одно поколение нашей большой страны. После трехчасовой дискотеки, кажется, ни один человек не ушел недовольный.
Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
- Все супер, звук, атмосфера, песни, шоу мирового уровня, - делились восторгом после концерта зрители. Очень многие приехали из других городов – Астрахани, Саратовской и Ростовской областей, из Луганска, Владикавказа и других мест.
Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
Сергей Жуков постоянно общался со зрителями, напоминая им, что все в глубине души – мальчишки и девчонки, несмотря на то, что за 30 лет все очень сильно изменилось. Взрослые закрывали глаза, и вспоминали свои дискотеки, первые влюбленности и медляки, рождение первенцев.
- Сегодня ваши дети уже выше вас, но я вас всех сейчас заберу с собой в ваше детство, - пообещал Жуков, и у него действительно это получилось. Подарком для зрителей стало появление на сцене еще двух коллективов из 90-х: группы «Вирус» и «Отпетые мошенники» поздравили «Руки вверх» с 30-летием и исполнили каждая по три своих знаменитых песни.
Концерт закончился уже в начале двенадцатого, но десятки тысяч людей смогли добраться до дома благодаря продлению работы общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и электрички развозили поклонников группы до глубокой ночи.