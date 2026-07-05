Сергей Жуков много общался со зрителями и ностальгировал. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград приходит в себя после большого стадионного концерта группы «Руки вверх». Со второй попытки Сергею Жукову удалось собрать «Волгоград Арену» (в 2021 году это не получилось из-за короновирусных ограничений). Трибуны стадиона были забиты под самую крышу, в фанзоне и на танцполе было не протолкнуться. Публикуем фото и видео с концерта группы «Руки вверх» 4 июля 2026 года в Волгограде.

Волгоградцы вспомнили первые влюбленности и первые медляки на концерте "Руки вверх" в Волгограде

Десятки тысяч рук были подняты вверх, десятки тысяч ног танцевали на газоне "Волгоград Арены". Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Я безумно счастлив сегодня видеть этот аншлаг на этом знаменитом стадионе! – признался Сергей Жуков. - И, конечно же, я безумно счастлив, что все вы сегодня здесь вместе с нами совершите большое и красивое путешествие. Знаете куда? Путешествие в ваше детство! Сегодня каждый из вас вспомнит самые яркие мгновения своей юности, школьные годы, студенчество. Сегодня все пролетит перед вашими глазами, и я обещаю вам, друзья, что каждый из вас сегодня немножечко, но помолодеет!

Зрители окунулись в атмосферу любви и састья. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Машина времени, на которой Сергей Жуков пообещал прокатить всех присутствующих, завелась с первых нот. Артисты немного задержали выход на сцену – примерно на полчаса. Но с первых секунд многотысячный стадион окунулся в любимые песни, на которых выросло не одно поколение нашей большой страны. После трехчасовой дискотеки, кажется, ни один человек не ушел недовольный.

"Руки вверх" устроили грандиозную дискотеку на "Волгоград Арене"

Полный танцпол, полные трибуны: "Руки вверх" собрали аншлаг. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Все супер, звук, атмосфера, песни, шоу мирового уровня, - делились восторгом после концерта зрители. Очень многие приехали из других городов – Астрахани, Саратовской и Ростовской областей, из Луганска, Владикавказа и других мест.

Зрители увидели красивое шоу. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Жуков постоянно общался со зрителями, напоминая им, что все в глубине души – мальчишки и девчонки, несмотря на то, что за 30 лет все очень сильно изменилось. Взрослые закрывали глаза, и вспоминали свои дискотеки, первые влюбленности и медляки, рождение первенцев.

- Сегодня ваши дети уже выше вас, но я вас всех сейчас заберу с собой в ваше детство, - пообещал Жуков, и у него действительно это получилось. Подарком для зрителей стало появление на сцене еще двух коллективов из 90-х: группы «Вирус» и «Отпетые мошенники» поздравили «Руки вверх» с 30-летием и исполнили каждая по три своих знаменитых песни.

Группа "Вирус" выступила на концерте "Руки вверх" в Волгограде

"Отпетые мошенники" поздравили "Руки вверх" с 30-летием в Волгограде

Концерт закончился уже в начале двенадцатого, но десятки тысяч людей смогли добраться до дома благодаря продлению работы общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы, автобусы и электрички развозили поклонников группы до глубокой ночи.