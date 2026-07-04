Бензин есть, но за ним придется постоять. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пока власти успокаивают, что ситуация с бензином остается стабильной и контролируемой, волгоградские автовладельцы сильно нервничают. Топливо удается найти, но надо объехать несколько заправок. На многих его нет, а там, где есть, большие очереди. Ажиотаж, который по информации облпромторг и ТЭК, спадал, снова возрос. Возможно, это связано с выходными, когда автовладельцы наполняют баки перед поездкой за город, на дачу или в отпуск. Рассказываем о ситуации с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 4 июля 2026, последние новости и комментарии по теме.

- Сегодня проехали заправки, Роснефть три штуки - типа ремонт. Тебойл - пусто. Лукойл из трех на одной был бензин 92-й по цене выше, чем 95-й неделю назад. Заправились на Газпроме, 30 л по 70.65. То есть это нормально? - спрашивают наши читатели.

Мы проверили лично первую ближайшую заправку. Около полудня 4 июля на АЗС «Лукойл» на улице Пархоменко в наличии был бензин всех марок. Правда, очередь – из десятков машин. Топливо постоянно дорожает, но заправиться можно. На проспекте Ленина на «Лукойле» тоже есть бензин, и тоже очереди. На табло «Тебойла» пока все по нулям.

- Мы продолжаем ежедневный мониторинг обстановки на топливном рынке, который ведется совместно с оперштабом и региональным УФАС. Запасов в регионе достаточно, топливо на АЗС региона поставляется регулярно, - прокомментировали власти 3 июля 2026 года. Объясняя, что если в данный момент на заправке нет бензина, это значит, что приедет бензовоз и привезет, а не то, что он закончился совсем.

Никаких новых ограничений в последнюю неделю в Волгоградской области не вводилось. Чиновники отмечают стабилизацию спроса и ослабление ажиотажа.