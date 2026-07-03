Под Волгоградом задержали 20-летнего парня, который три месяца верил, что он внештатный сотрудник спецслужб на секретном задании

Парень даже не сомневался, что он - спецагент. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области запуганная мошенниками 20-летняя девушка впустила в квартиру запуганного мошенниками юношу, который обчистил сейф ее родителей, забрав денег и украшений на полтора миллиона. Когда парня задержали на посту ДПС на выезде из Волгограда, сотрудникам полиции он представился внештатным сотрудником спецслужб. А полная сумка денег, украшений и инструментов для взлома сейфов – это часть секретного задания.

Началось все с того, что в полицию пришла 46-летняя жительница Волжского. Ее квартиру обчистили, пока она с мужем была на работе, а вора в квартиру пустила их дочь, и даже вышла на улицу, чтобы не мешать ему воровать деньги. Как оказалось, девушку серьезно запугали мошенники, убедив, что ее родители причастны к противоправной деятельности, в связи с чем необходимо провести осмотр имущества в их жилище. После звонка людей, которых она слышит впервые в жизни, девушка засомневалась в родителях, с которыми прожила 20 лет.

Благодаря чудесному совпадению, грабителя удалось задержать в тот же вечер на посту ДПС. Сотрудники ГАИ остановили машину такси для досмотра на посту в Городищенском районе. Поведение пассажира им показалось странным, и гаишники решили досмотреть его сумку. Думали, там запрещенные вещества, а оказалось – украденные из квартиры в Волжском деньги и драгоценности. Ехал парень из Волжского в Воронеж.

Когда его привели на допрос, он на полном серьезе стал рассказывать, что выполняет секретное задание, так как уже несколько месяцев работает внештатным сотрудником спецслужб. Полицейским пришлось разочаровать парня, объяснив, что он не Джеймс Бонд, а обычная жертва телефонных мошенников. «На работу» его приняли, как и тысячи других жертв: сначала он сказал код от Госуслуг, потом ему стали угрожать обвинениями в госизмене.

- В настоящее время в отношении задержанного следователем отдела полиции № 3 по городу Волжскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Расследование аферы продолжается. Похищенное фигурантом имущество возвращено законным владельцам, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.